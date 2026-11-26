Phường Chánh Hưng là địa bàn đông dân cư, nhiều lao động tự do và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từng là Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 2 (trước sáp nhập) nên Thượng úy Nguyễn Hoàng Đại nắm chắc đặc điểm địa bàn. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí đã tham mưu giúp Ban CHQS phường Chánh Hưng phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương duy trì mô hình “Bếp áo xanh” tặng suất ăn miễn phí cho người lao động, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, người già neo đơn và bệnh nhân trong các bệnh viện. Mô hình được duy trì đều đặn từ năm 2019 đến nay với khoảng 300 suất ăn mỗi tháng, góp phần chia sẻ khó khăn và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Đại tham gia chuẩn bị suất ăn tặng người nghèo.

Từ những lần tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, Nguyễn Hoàng Đại thêm thấu hiểu, sẻ chia với những ca bệnh nặng, nan y, phải truyền máu, thay máu. Đồng chí đã tình nguyện hiến máu cứu người trong các chương trình thiện nguyện. Đến nay, Nguyễn Hoàng Đại đã hơn 20 lần hiến máu, góp phần mang lại sự sống và nụ cười cho nhiều bệnh nhân.

Bên cạnh đó, mô hình “Cùng bạn đến trường” cũng được Ban CHQS phường và Thượng úy Nguyễn Hoàng Đại vận động thực hiện hiệu quả, giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó, hỗ trợ gia đình chiến sĩ dân quân, người nghèo trên địa bàn phường. Thượng úy Nguyễn Hoàng Đại còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, viết tin, bài, chia sẻ những bài viết hay có nội dung chính thống; động viên, khích lệ chiến sĩ dân quân phường tham gia chia sẻ những bài viết bổ ích trên các nhóm Facebook: “Tôi yêu chiến sĩ sao vuông”, “Yêu người chiến sĩ Dân quân tự vệ Việt Nam”, “Những người con yêu nước”, “Việt Nam mến yêu”, “Tự hào Dân quân tự vệ miền Đông”... Những tin, bài, hình ảnh đồng chí Đại gửi đăng và chia sẻ chủ yếu là các hoạt động tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; bộ đội, dân quân tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác dân vận, chính sách trên địa bàn, gương người tốt, việc tốt...

Thượng úy Nguyễn Hoàng Đại tâm sự: “Tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa những hành động, tấm gương điển hình trong học tập, công tác của lực lượng dân quân tự vệ và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận. Việc làm này sẽ góp phần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.

Với những đóng góp thiết thực, Thượng úy Nguyễn Hoàng Đại đã được UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Cục Dân quân tự vệ... khen thưởng.

Trung tá Triệu Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Chánh Hưng nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Hoàng Đại là sĩ quan trẻ có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động vì cộng đồng, tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ”.