Bếp ăn trường học: Chính sách phải tạo chuyển biến

Bữa cơm trưa của học sinh Trường PTNT TH&THCS Ea Rốk. (Ảnh: T.H)

Bữa cơm giúp học sinh bớt nhọc nhằn

Nhà cách trường hơn 6km, em Bế Hoàng Hảo, dân tộc Tày, học sinh lớp 9A2, Trường PTNT Tiểu học & THCS Ea Rốk (xã Ea Rốk), từng phải tất bật trở về nhà giữa trưa. Sau buổi học sáng, em tranh thủ về ăn cơm rồi lại đến trường cho kịp giờ học chiều. Thời gian nghỉ ngơi vì thế cũng bị thu hẹp.

Bữa trưa bán trú tại Trường PTNT Tiểu học & THCS Ea Rốk.

Năm học 2026-2027, từ khi được tổ chức bán trú, Hảo ăn trưa và nghỉ tại trường. Em cho biết việc ở lại giúp có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi học chiều, thay vì phải vội vã đi về như trước. Với học sinh ở thôn 13, xã Ea Rốk này, lợi ích của mô hình bán trú hiện diện ngay trong lịch sinh hoạt mỗi ngày.

Từ câu chuyện của Hảo, có thể thấy bữa ăn học đường gắn liền với điều kiện học tập của học sinh. Được ăn, nghỉ tại trường, các em giảm thời gian di chuyển giữa hai buổi học. Việc tổ chức bán trú vì vậy cần được nhìn nhận cả ở chất lượng bữa cơm và cách chăm sóc, quản lý học sinh.

Trường PTNT Tiểu học & THCS Ea Rốk hiện có 515 học sinh, trong đó 177 em bán trú và 338 em nội trú. Với số lượng học sinh ăn, ở tại trường lớn, việc bảo đảm bữa ăn hằng ngày đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và đơn vị cung ứng, từ số lượng suất ăn đến chất lượng thực phẩm.

Ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường triển khai theo hình thức suất ăn công nghiệp do chưa hoàn thành hồ sơ đấu thầu đơn vị cung ứng theo quy định.

Theo ông Khoa, dù sử dụng suất ăn công nghiệp nhưng trường yêu cầu đơn vị cung cấp phải bảo đảm đúng, đủ số lượng, đủ dưỡng chất và đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là những yêu cầu nhà trường đặt ra trong quá trình tổ chức bữa ăn, đồng thời với việc hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Thầy cô có mặt trong mỗi bữa ăn, chăm lo và hướng dẫn học sinh thực hiện nền nếp sinh hoạt tại trường.(Ảnh: Thế Hùng)

Có mặt tại buổi cơm trưa cùng 2 con, chị Nguyễn Thị Hoà, trú thôn 6, xã Ea Rốk cho biết việc tổ chức bán trú giúp gia đình thuận tiện hơn trong công việc.

“Các con được ăn trưa, nghỉ ngơi tại trường, thuận tiện cho việc học buổi chiều. Điều tôi quan tâm nhất là bữa ăn đủ chất, thực phẩm an toàn và các cháu được chăm sóc chu đáo”, chị Hoà nói.

Chăm lo từ bữa ăn đến nền nếp sinh hoạt

Tại Trường PTNT Tiểu học & THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn), bếp ăn nội trú đã được triển khai phục vụ 133 học sinh. Ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay nhà trường thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm theo quy định. Trường cũng tuyển dụng ba nhân viên cấp dưỡng để tổ chức bữa ăn cho các em.

Bữa ăn của học sinh tại Trường PTNT Tiểu học & THCS Ia R’vê. (Ảnh: T.H)

Cùng đó, nhà trường phối hợp với các đơn vị quân đội, đồn biên phòng và thầy cô quản sinh để rèn luyện, tổ chức sinh hoạt cho học sinh. Theo ông Lộc, giờ giấc được xây dựng theo nền nếp quân ngũ, giúp các em làm quen với lịch sinh hoạt tập thể và rèn tính tự giác.

Việc bố trí nhân viên cấp dưỡng, tổ chức nguồn thực phẩm và phối hợp quản lý học sinh cho thấy chăm lo nội trú gồm nhiều phần việc liên quan. Bữa ăn cần được gắn với giờ học, giờ nghỉ và sinh hoạt. Mỗi khâu được tổ chức chu đáo sẽ góp phần tạo môi trường ổn định để học sinh học tập, rèn luyện.

Tại Trường PTNT Tiểu học & THCS Ia R’vê (xã Ia R’vê), việc cải thiện bữa ăn được thực hiện từ điều chỉnh thực đơn. Hiện trường có 882 học sinh, gồm 221 em nội trú và 661 em bán trú.

Chia sẻ của ông Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng nhà trường, mỗi học sinh nội trú hiện được hưởng chế độ tiền ăn 66.800 đồng/ngày, chưa tính gạo được cấp riêng theo chính sách hỗ trợ.

“Trên cơ sở kinh phí này, nhà trường cân đối thực đơn, bổ sung trái cây, sữa chua làm món tráng miệng, vừa bảo đảm dinh dưỡng vừa giúp bữa ăn phong phú hơn”, ông Cát chia sẻ.

Đảm bảo dinh dưỡng từng khẩu phần ăn của học sinh. (Ảnh: T.H)

Từ thực tế ở 3 trường cho thấy, yêu cầu đặt ra là bảo đảm việc tổ chức bữa ăn được duy trì đầy đủ, an toàn, phù hợp với nhu cầu học sinh. Dù trường tổ chức nấu ăn hay tiếp nhận suất ăn từ đơn vị cung cấp, trách nhiệm theo dõi chất lượng phục vụ vẫn cần được thực hiện thường xuyên.

Những vướng mắc trong hồ sơ, lựa chọn đơn vị cung ứng cần được giải quyết kịp thời. Cùng với đó, nhà trường cần tiếp nhận phản hồi của học sinh, phụ huynh về khẩu phần, chất lượng món ăn và giờ giấc sinh hoạt. Đây là cơ sở để điều chỉnh cách tổ chức, giúp việc chăm lo sát với nhu cầu thực tế.

Hiệu quả chính sách phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể: học sinh có bữa ăn đủ chất, được nghỉ ngơi, giảm vất vả đi lại; gia đình thêm yên tâm khi con ăn, ở tại trường.