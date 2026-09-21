Bentley Việt Nam về chung nhà với Audi và JLR Việt Nam

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PPTMG cho biết từ ngày 27/8/2026, tập đoàn chính thức tiếp quản đại lý được ủy quyền của Bentley Motors tại Việt Nam. Pháp nhân trước đây là Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam được đổi tên thành Công ty TNHH Pon Phú Thái Luxury Cars, đồng thời tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ hiện hữu của doanh nghiệp.

Động thái này đưa hoạt động kinh doanh Bentley vào danh mục thương hiệu do PPTMG vận hành tại Việt Nam. Tập đoàn cho biết việc tiếp quản nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động ở phân khúc ôtô hạng sang và siêu sang.

Bentley về với Pon Phú Thái, gia nhập cuộc chơi cùng Audi, JLR tại Việt Nam.

PPTMG là liên doanh giữa Pon Holdings của Hà Lan và Phú Thái Holdings, kết hợp kinh nghiệm vận hành ngành ôtô quốc tế với mạng lưới và năng lực thị trường trong nước. Tại Việt Nam, tập đoàn đang vận hành các thương hiệu ô tô hạng sang, trong đó có Audi và Jaguar Land Rover.

Đối tác của PPTMG, Pon Holdings, có trụ sở tại Hà Lan và hơn 125 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, vận hành và dịch vụ liên quan đến ô tô, phương tiện di chuyển. Pon cũng là đối tác của Tập đoàn Volkswagen tại nhiều thị trường và hiện tham gia hoạt động bán lẻ Bentley tại Hà Lan và Mỹ.

Động thái này đưa hoạt động kinh doanh Bentley vào danh mục thương hiệu do PPTMG vận hành tại Việt Nam.

Theo PPTMG, sau quá trình chuyển giao, khách hàng Bentley tại Việt Nam tiếp tục được duy trì các dịch vụ bảo hành, hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật. Các quyền lợi hiện hữu của khách hàng được tiếp nhận trong quá trình thay đổi đơn vị vận hành.

Bà Anouk Van Houwelingen, Tổng giám đốc PPTMG, cho biết tập đoàn sẽ tập trung đầu tư vào năng lực vận hành, dịch vụ khách hàng và hoạt động bán lẻ nhằm hỗ trợ kế hoạch phát triển dài hạn của Bentley tại Việt Nam.

Việc Bentley chuyển sang đơn vị vận hành mới diễn ra trong bối cảnh thị trường ôtô siêu sang Việt Nam tiếp tục mở rộng với sự tham gia của nhiều thương hiệu.

Việc Bentley chuyển sang đơn vị vận hành mới diễn ra trong bối cảnh thị trường ôtô hạng sang và siêu sang Việt Nam tiếp tục mở rộng với sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế. Với Bentley, thay đổi đơn vị phân phối và vận hành được kỳ vọng tạo nền tảng mới cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ và phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam.