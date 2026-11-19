Bentley Continental GT là mẫu Grand Tourer hạng sang điển hình, có khả năng đạt tốc độ trên 322 km/h. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Bentley chọn Continental GT để phát triển phiên bản đặc biệt nhằm tôn vinh một mẫu Bentley huyền thoại ra mắt cách đây một thế kỷ.

Được gọi bằng cái tên Olympia Collection by Mulliner, Bentley Continental GT phiên bản đặc biệt mới có số lượng giới hạn chỉ 12 chiếc trên toàn thế giới. Thay vì được nâng cấp về hiệu năng, phiên bản này chỉ sở hữu những chi tiết hoàn thiện độc đáo.

Continental GT Olympia Collection by Mulliner ra mắt đúng 100 năm sau khi Bentley 6½ Litre ra mắt tại triển lãm Olympia Motor Show năm 1926. Mẫu xe này được phát triển để kế nhiệm Bentley 3 Liter và phục vụ mục đích đua xe. Một phiên bản cải tiến ra mắt vào năm 1928 mang tên Bentley Speed Six sau đó đã giành chiến thắng tại giải đua 24 Hours of Le Mans vào các năm 1929 và 1930.

Để tôn vinh Bentley 6½ Litre nguyên bản, Bentley Continental GT phiên bản đặc biệt sở hữu lớp sơn Ombré độc đáo, chuyển dần từ tông xanh lục đậm Verdant ở đầu xe sang xanh lục bảo Midnight Emerald ở phía sau. Theo Bentley, quá trình thực hiện lớp sơn đặc biệt này mất tới 56 giờ.

Vẻ đẹp độc đáo của xe còn được nhấn mạnh bởi các logo màu vàng Champagne Gold và đường kẻ vàng chạy dọc phần thân dưới. Chi tiết này lấy cảm hứng từ hợp kim bạc niken được sử dụng trên bộ tản nhiệt và các công tắc điều khiển của Bentley 6½ Litre nguyên bản. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm 22 inch màu đen kết hợp các điểm nhấn màu vàng Champagne Gold.

Bentley tất nhiên cũng không quên tạo nên sự khác biệt cho khoang nội thất của Continental GT Olympia Collection by Mulliner. Phần lớn nội thất được bọc da màu xanh lục Coach Green, kết hợp các chi tiết màu xanh Cumbrian Green. Gỗ óc chó phủ veneer với bề mặt vân gỗ tự nhiên được sử dụng xuyên suốt khoang nội thất.

Trong khi đó, 3 đồng hồ thiết kế riêng được bổ sung vào cụm màn hình trung tâm xoay của xe. Những đồng hồ này lấy cảm hứng từ mẫu xe năm 1926 và tích hợp các chi tiết màu vàng Champagne Gold. Một số điểm nhấn màu vàng cũng xuất hiện trên vô lăng, cần số và đường viền ghế ngồi.

Chưa dừng ở đó, các nhà thiết kế và kỹ sư của Bentley còn chế tác riêng các tấm ốp bậc cửa và bổ sung họa tiết thêu trên cửa thông khoang hành lý dành cho ván trượt tuyết phía sau. Mỗi chủ sở hữu sẽ nhận được một chiếc đồng hồ Brooklands đặc biệt, được đánh số riêng tương ứng với xe và sử dụng dây đeo làm từ cùng loại da Coach Green trong khoang nội thất.

Cả 12 chiếc Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner đặc biệt đều đi kèm bạt phủ xe màu xanh Coach Green đồng bộ, hộp quà kỷ niệm bàn giao xe và một cuốn sách giới thiệu chi tiết về Olympia Collection.

Tất cả những chiếc xe Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner đặc biệt này đều sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L tiêu chuẩn, sản sinh công suất tối đa 671 mã lực và mô-men xoắn cực đại 930 Nm.

Thương hiệu xe siêu sang Anh quốc vốn không còn xa lạ với các phiên bản đặc biệt của Bentley Continental GT hiện chưa công bố những thị trường sẽ phân phối Olympia Collection cũng như giá bán chính thức.

Video: Chi tiết Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner đặc biệt.