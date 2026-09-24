Bentley Torcal - SUV thuần điện mở ra chương mới của Bentley

Sau thời gian dài chờ đợi, Bentley đã chính thức giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu - chiếc Bentley Torcal. Đây là mẫu xe đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của hãng xe Anh Quốc khi không chỉ sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, mà còn được tích hợp hàng loạt công nghệ lần đầu xuất hiện trên một chiếc Bentley.

Bentley Torcal sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu

Bentley Torcal mở đầu cho ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu với kiểu dáng SUV thể thao. Xe sở hữu kích thước tổng thể 5.008 x 2.025 x 1.677 mm, trong khi chiều dài cơ sở lên đến 3.023 mm - thậm chí còn lớn hơn 31 mm so với Bentayga phiên bản tiêu chuẩn.

Bentley Torcal là mẫu xe đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của hãng xe Anh Quốc khi không chỉ sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, mà còn được tích hợp hàng loạt công nghệ lần đầu xuất hiện trên một chiếc Bentley.

Đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt dạng kim cương phát sáng, lấy cảm hứng từ Bentley Continental T. Thân xe được tiết chế các đường gân không cần thiết, thay vào đó nhấn mạnh những mảng bề mặt lớn và các vòm bánh sau cơ bắp. Phần đuôi xe cũng được thiết kế tối giản với cụm đèn hậu dạng dải LED mỏng nằm ngang.

Torcal cũng là mẫu Bentley đầu tiên sử dụng biểu tượng Bentley được thiết kế lại. Mẫu SUV này sử dụng bộ mâm 21 inch tiêu chuẩn, trong khi phiên bản S được trang bị mâm 22 inch 10 chấu kép, bên cạnh 3 tùy chọn thiết kế mâm 22 inch khác.

Nội thất Bentley Torcal nổi bật với loạt vật liệu mới

Nội thất của Bentley Torcal lấy cảm hứng từ đôi cánh Bentley, tạo sự cân đối và đối xứng. Các vật liệu như da, len, gỗ veneer và nhôm được bố trí trên những bề mặt lớn, trong khi các núm điều khiển và cửa gió được thiết kế lại để kết hợp giữa thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại.

Nội thất của Bentley Torcal lấy cảm hứng từ đôi cánh Bentley, tạo sự cân đối và đối xứng. Các vật liệu như da, len, gỗ veneer và nhôm được bố trí trên những bề mặt lớn, kết hợp cùng màn hình cảm ứng trung tâm OLED dạng cong.

Torcal cũng giới thiệu nhiều vật liệu mới như len Merino 100% dùng cho nội thất ôtô, được Bentley phát triển cùng Fox Brothers. Chủ xe có thể nâng cấp vật liệu gỗ Ombré Walnut by Mulliner được tạo thành từ tới 1.000 lớp gỗ Óc Chó tái sử dụng kết hợp giấy tái chế.

Điểm nổi bật khác là màn hình trung tâm cảm ứng OLED dạng cong. Ngoài hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 620 W với 16 loa, khách hàng có thể lựa chọn hệ thống Naim 1.780 W với 28 loa, bổ sung bộ rung tích hợp trên ghế, loa ở tựa đầu phía trước đạt chuẩn Dolby Atmos 7.1.

Torcal còn sở hữu hệ thống âm thanh Dynamic Symphony được Bentley phát triển dựa trên âm thanh từ các nhạc cụ thật. Khách hàng có thể lựa chọn hệ thống Naim 1.780 W với 28 loa, bổ sung bộ rung tích hợp trên ghế, loa ở tựa đầu phía trước.

Torcal còn sở hữu hệ thống âm thanh Dynamic Symphony được Bentley phát triển dựa trên âm thanh từ các nhạc cụ thật. Âm thanh thay đổi theo mô-men xoắn mà người lái yêu cầu và tốc độ xe, đồng thời tăng cường độ ở chế độ Sport hoặc có thể tắt hoàn toàn.

Bentley Torcal S có công suất tối đa 888 mã lực

Torcal là mẫu Bentley đầu tiên sử dụng hệ truyền động hoàn toàn bằng điện. Xe được trang bị 2 motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, trong đó motor phía trước sử dụng vi sai mở, còn motor phía sau sử dụng vi sai khóa với ly hợp đa đĩa trên mỗi đầu ra.

Bentley Torcal được trang bị 2 motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn có công suất 821 mã lực, biến thể cao cấp Torcal S có công suất lên đến 888 mã lực cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.

Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 821 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.194 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Trong khi đó, Torcal S đạt công suất tối đa 888 mã lực và mô-men xoắn 1.350 Nm khi kích hoạt Launch Control. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin lithium-ion dung lượng thực 113 kWh, hoạt động ở điện áp danh định 800 V. Torcal có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 600 km. Với bộ sạc công suất 400 kW, xe có thể sạc từ 10-80% trong chưa đầy 20 phút, đồng thời bổ sung khoảng 161 km phạm vi hoạt động chỉ sau 7 phút.

Những chiếc Bentley Torcal sẽ được bàn giao vào quý II/2027. Mức giá chính thức của mẫu xe thuần điện này sẽ được công bố vào thời điểm trên, tuy nhiên chắc chắn sẽ không dưới 200.000 USD.

Hệ thống treo chủ động hoàn toàn được Bentley lần đầu áp dụng. Mỗi giảm xóc có thể được điều chỉnh độc lập theo thời gian thực để phản ứng với điều kiện mặt đường và thao tác của người lái. Hệ thống đánh lái bánh sau cũng là trang bị tiêu chuẩn, với góc đánh lái bánh sau tối đa 5°, giúp giảm bán kính quay vòng xuống 11,1 m.

Hiện tại, khách hàng đã có thể đặt hàng Bentley Torcal từ tháng 9/2026, và những đơn hàng đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý II/2027. Mức giá chính thức của mẫu xe thuần điện này sẽ được công bố vào thời điểm trên, tuy nhiên chắc chắn sẽ không dưới 200.000 USD.

Thu Uyên