Bentley Torcal First Edition ra mắt - SUV điện tăng tốc 0-100 km chỉ 2,9 giây

Mẫu xe SUV điện Bentley Torcal First Edition 2027 mới sở hữu nhiều điểm nhấn nhận diện riêng biệt ở phần ngoại thất. Xe được trang bị hàng loạt chi tiết làm từ sợi carbon cao cấp bao gồm cánh lướt gió cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp lườn xe và bộ khuếch tán gió phía sau.

Điểm cuốn hút nhất trên phiên bản này là bộ mâm xe kích thước 22 inch phối hai tông màu đen và bạc Liquid Silver. Phía trong bộ mâm là logo Bentley có khả năng tự cân bằng cùng hệ thống kẹp phanh sơn màu xám Graphene Grey độc đáo.

Về khả năng vận hành, Bentley Torcal First Edition được chia sẻ cấu hình truyền động với bản Torcal S. Xe sở hữu cụm pin dung lượng 113 kWh, kết hợp cùng hai mô-tơ điện và kiến trúc điện áp 800V.

Cấu hình này giúp SUV điện siêu sang Bentley Torcal First Edition sản sinh tổng công suất 875 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm khi kích hoạt chế độ kiểm soát khởi động (Launch Control).

Sức mạnh ấn tượng giúp mẫu SUV điện tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Bên cạnh đó, xe được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh dòng một chiều (DC) với công suất lên tới 400 kW, cho phép nạp năng lượng từ 10% lên 80% trong chưa đầy 20 phút.

Khoang cabin của mẫu xe SUV điện hạng sang Torcal First Edition được thiết kế tinh xảo dưới sự đảm nhiệm của bộ phận cá nhân hóa Mulliner. Toàn bộ không gian bên trong được bọc da cao cấp với các đường chỉ khâu tương phản tinh tế.

Trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm các mảng ốp carbon bóng, thảm lót sàn lông dày mềm mại cùng hàng ghế trước chuẩn Wellness hỗ trợ tính năng sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế sau cũng được nâng cấp lên chuẩn ghế thương gia Comfort Seats.

Điểm nhấn công nghệ khác trên mẫu SUV điện hạng sang nhà Bentley này là cửa sổ trời toàn cảnh chuyển màu Frosted Diamond, có thể thay đổi trạng thái từ trong suốt sang mờ đục theo nhu cầu sử dụng.

Bentley Torcal First Edition cũng được tích hợp cửa hít tự động cho cả hàng ghế trước và sau. Trải nghiệm giải trí được hoàn thiện với hệ thống âm thanh Naim 28 loa, công suất 1.780 Watt hỗ trợ chuẩn âm thanh vòm Dolby Atmos.

Hiện tại, Bentley chưa công bố giá bán chính thức cũng như số lượng sản xuất giới hạn dành cho phiên bản Torcal First Edition. Với Torcal, Bentley không chỉ bổ sung một mẫu SUV thuần điện vào danh mục sản phẩm mà còn đặt nền móng cho một chương mới về thiết kế và công nghệ của thương hiệu trong thời đại điện hóa.

Video: Giới thiệu chi tiết mẫu SUV điện siêu sang Bentley Torcal hoàn toàn mới.