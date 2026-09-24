Bentley ra mắt mẫu xe điện đầu tiên, điện hóa phân khúc xe siêu sang

Mẫu xe thuần điện nhưng đậm bản sắc Bentley

Theo Reuters, mẫu Bentley Torcal được ra mắt chỉ vài tháng sau khi đối thủ Ferrari đưa ra động thái tương tự. Tuy nhiên, hãng siêu xe trứ danh Italy đã vấp phải chỉ trích bởi mẫu Ferrari thuần điện dường như không còn mang đầy đủ "AND" của những chiếc xe thể thao trước đây.

Mẫu xe điện đầu tiên của hãng siêu xe trứ danh Bentley Motors.

Trái lại, Bentley lưu giữ gần như trọn vẹn những nét đặc trưng của hãng từ trước tới nay trên mẫu xe điện mới.

Những đường nét trên những chiếc xe Bentley chạy xăng được đưa vào thiết kế mới, thậm chí cả phần giả lập lưới tản nhiệt trên đầu xe.

Hệ thống làm mát khác xe xăng, nên lưới tản nhiệt ở đầu xe thường bị lược bỏ trên các mẫu xe điện hiện có trên thị trường.

Không chỉ phần ngoại hình, chiếc xe cũng tái tạo cảm xúc của chiếc động cơ V8 thông qua hệ thống âm thanh phức tạp.

Giám đốc Điều hành Bentley Frank-Steffen Walliser khẳng định: "Đầu tiên, chúng tôi luôn nghĩ tới việc phải tạo ra một chiếc xe chuẩn Bentley. Chúng tôi nhận thấy mọi người không muốn một chiếc xe hoàn toàn khác biệt chỉ vì nó là xe điện".

Trên thực tế, Bentley từng có kế hoạch ra mắt xe thuần điện vào thời điểm sớm hơn, song kế hoạch bị lùi lại đến nay.

Ngoài ra, hãng cũng loại bỏ mục tiêu điện hóa toàn bộ trong năm 2030 với lý do khách hàng chưa sẵn sàng.

Chiếc Bentley có giá phải chăng hơn

Đáng chú ý, mẫu xe Torcal của Bentley không có mức giá "trên trời" như trước đây. Trong khi mỗi chiếc Luce của Ferrari có giá từ 628.000 USD, xe điện thương hiệu Bentley có giá thấp hơn nhiều, chỉ từ 230.000 USD.

Phần đầu xe với những chi tiết, hình khối mang dáng vẻ truyền thống (Ảnh: Bentley).

CEO Walliser gọi mẫu xe mới là "chiếc Bentley giá rẻ hơn", đồng thời nhận định sẽ tiếp cận một thị trường mới.

Ông chia sẻ, ước tính 50% số người quan tâm là khách hàng cũ, đang tìm kiếm thêm một chiếc xe điện trong bộ sưu tập của mình.

Hiện hãng này đã giới thiệu xe tới khách hàng, nhận được nhiều sự quan tâm từ các thị trường châu Âu, Trung Đông và Mỹ - nơi việc chuyển đổi sang xe điện đang diễn ra mạnh mẽ.

Ngoài ra, Bentley sẽ quảng bá tại thị trường Trung Quốc trong năm 2027.

Theo thông tin từ hãng Bentley, họ đã đầu tư 465 triệu USD để phát triển mẫu xe Torcal tại nhà máy ở Crewe, Anh Quốc.

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Quốc, ông Jonathan Reynolds cho biết khoản đầu tư của Bentley là minh chứng cho thấy sự phát triển đang đi đúng hướng.

Trước đó vài ngày, hai hãng xe McLaren và Nissan cũng công bố các khoản đầu tư phát triển sản phẩm mới ngay tại nước Anh: Con số là 500 triệu bảng với McLaren và 170 triệu bảng của Nissan.

Xe điện dần phủ sóng tại phân khúc siêu sang

Xu hướng sản xuất xe điện đã hiện diện ở phân khúc xe siêu sang trong những năm qua.

Cùng với Ferrari, hãng Rolls-Royce đang bán mẫu xe Spectre thuần điện. Thương hiệu Maybach của Mercedes Benz cũng có mẫu SUV EQS với mức giá từ 179.900 USD.

Tuy nhiên, làn sóng chuyển đổi xăng sang điện vẫn chưa bao trùm hoàn toàn các hãng siêu xe.

Hiện, Lamborghini (Italy) chưa ra mắt mẫu xe thuần điện nghỉ tới 2030. Tuần trước, hãng McLaren (Anh Quốc) cho biết, chưa có kế hoạch phát triển xe điện do nhu cầu loại phương tiện này còn hạn chế.