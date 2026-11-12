Bentley ra mắt cặp xe đặc biệt tri ân lực lượng vũ trang Anh

Bentley vừa giới thiệu hai mẫu xe đặc biệt mang tên Remembrance 2026 nhằm tri ân các thành viên lực lượng vũ trang. Đây là những chiếc xe được hãng thiết kế riêng để kỷ niệm Ngày Tưởng niệm (Remembrance Day) tại Vương quốc Anh.

Hai mẫu xe gồm Bentayga Extended Wheelbase Artenara và Supersports. Các nhân viên Bentley gọi chúng bằng cái tên thân mật “những chiếc xe hoa anh túc”, lấy cảm hứng từ loài hoa gắn liền với hoạt động tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến tranh.

Những chiếc xe này sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm của Bentley, bắt đầu bằng buổi lễ tại trụ sở hãng ở Crewe. Sau đó, chúng góp mặt trong Cuộc đua Tưởng niệm do tổ chức Mission Motorsport tổ chức tại đường đua Anglesey, trước khi trở lại Crewe để tham gia hoạt động cùng các nhân viên.

Bentley trình làng cặp xe đặc biệt mang biểu tượng hoa anh túc đỏ.

Thiết kế lấy cảm hứng từ bài thơ về những người đã ngã xuống

Dự án được thực hiện bởi đội ngũ thiết kế Bentley phối hợp với mạng lưới BeReady do chính nhân viên hãng dẫn dắt. Ý tưởng chủ đạo lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng “In Flanders Fields” của John McCrae.

Tác phẩm không chỉ nói về mất mát mà còn gửi gắm thông điệp từ những người đã hy sinh tới thế hệ còn sống, nhắc nhở mọi người về những đóng góp để bảo vệ tự do và trách nhiệm gìn giữ di sản ấy.

Trên hai mẫu xe, Bentley sử dụng hoa anh túc cùng các hình ảnh biểu tượng để thể hiện sự mất mát, lòng kiên cường và niềm hy vọng. Các họa tiết được xây dựng theo hành trình từ sự hy sinh đến tưởng nhớ và trách nhiệm của những thế hệ tiếp nối.

Bentley sử dụng hoa anh túc cùng các hình ảnh biểu tượng để thể hiện sự mất mát, lòng kiên cường và niềm hy vọng.

Hoa anh túc nở trên chiến trường và hình ảnh chim sơn ca bay trên bầu trời tượng trưng cho sức sống vượt qua nghịch cảnh. Trong khi đó, phần thiết kế trung tâm hướng sự chú ý tới những người đã ngã xuống, khắc họa họ như những con người bình dị, có gia đình, tình yêu và những mối quan hệ gắn bó.

Robin Page, Giám đốc Thiết kế của Bentley Motors, cho biết giá trị của thiết kế không chỉ nằm ở diện mạo mà còn ở cảm xúc mà nó mang lại. Theo ông, hai chiếc xe được tạo ra để nhắc nhở rằng việc tưởng niệm không chỉ diễn ra trong một ngày mà còn là di sản cần được các thế hệ tiếp nối.

Bentley tiếp tục cam kết với cộng đồng quân nhân và cựu chiến binh

Chris Cole, Giám đốc Dòng sản phẩm của Bentley, cho biết từng chi tiết trên hai mẫu xe được chế tác nhằm tôn vinh những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang. Dự án cũng thể hiện cách kỹ thuật chế tác thủ công và thiết kế của hãng được sử dụng để truyền tải những câu chuyện có ý nghĩa.

Hai mẫu xe Remembrance 2026 ra mắt trong năm Bentley được trao danh hiệu Chương trình Công nhận Nhà tuyển dụng Vàng (ERS). Đây là cấp độ ghi nhận cao nhất dành cho các doanh nghiệp có hoạt động hỗ trợ cộng đồng lực lượng vũ trang tại Anh.

Hai mẫu xe Remembrance 2026 ra mắt trong năm Bentley được trao danh hiệu Chương trình Công nhận Nhà tuyển dụng Vàng (ERS).

Theo Bentley, danh hiệu này cùng dự án Remembrance thể hiện cam kết của hãng đối với các cựu chiến binh, quân nhân dự bị, quân nhân đang tại ngũ và gia đình của họ.

Một hoạt động khác trong khuôn khổ chương trình là việc các nhân viên thuộc bộ phận sản xuất tự tay đan móc hoa anh túc để gây quỹ cho Hội Cựu chiến binh Hoàng gia Anh.

Cận cảnh hình ảnh hoa anh túc được in nổi bật trên xe.

Dự án cũng có ý nghĩa riêng với mạng lưới BeReady, một trong năm mạng lưới thuộc chương trình Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Gắn kết (DEIB) của Bentley. Đây là nơi hỗ trợ các cựu chiến binh, quân nhân dự bị và gia đình của họ.

Bentley cho biết thiết kế năm nay còn là dịp tưởng niệm 17 nhân viên thiệt mạng cách đây 86 năm tại Crewe. Họ là những người tham gia chế tạo động cơ máy bay Merlin và đã tử nạn khi một quả bom rơi xuống khu vực này.

Theo Motoringchronicle