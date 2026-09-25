Bentley ra mắt bộ sưu tập Continental GT 'hàng thửa' cảm hứng từ thiên văn

Bentley Mulliner vừa tạo ra một bộ sưu tập xe siêu sang Continental GT mới, mỗi chiếc được thiết kế dựa trên một hành tinh khác nhau trong hệ mặt trời và có tên gọi Bộ sưu tập Nicolaus Copernicus.

Ba mẫu xe Continental "hàng thửa" này được đặt hàng riêng để vinh danh nhà thiên văn học cùng tên tới từ Ba Lan, người đã đặt Mặt Trời ở trung tâm vũ trụ. Bộ sưu tập ra mắt vào ngày 21/9/2026, sau một dự án hợp tác giữa chi nhánh Bentley Warsaw và Mulliner.

Bộ sưu tập bao gồm 2 chiếc Continental GT S coupe và một chiếc Continental GTC S mui trần, được đặt hàng thông qua nhà nhập khẩu Bentley tại Ba Lan hợp tác với Mulliner. Mỗi chiếc xe tượng trưng cho một thiên thể: Mặt Trời, Trái Đất hoặc Mặt Trăng.

Điểm chung giữa ba yếu tố này là thứ mà Bentley gọi là La bàn Copernicus, một đồ họa quỹ đạo tám hành tinh thể hiện Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Nó xuất hiện dưới dạng thêu và dập nổi trên bảng điều khiển, các tấm vải chần, đèn chào mừng và tấm phủ mui xe mui trần.

Richard Leopold, giám đốc khu vực của Bentley tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, coi dự án này là một ví dụ về những gì xảy ra khi Mulliner hợp tác chặt chẽ với một nhà bán lẻ hiểu rõ người mua địa phương. Ông xem đây là một minh chứng cho khả năng sản xuất xe theo yêu cầu của Mulliner chứ không phải là một chiêu trò nhất thời.

Mulliner đã sử dụng các tấm ốp đá tự nhiên thay vì gỗ hoặc sợi carbon như thường lệ. Đá Đồng (Copper Stone) được sử dụng trên chiếc xe mang tên "Mặt Trời" (Sun car), trong khi Đá Thiên Hà (Galaxy Stone) xuất hiện trên chiếc xe mang tên "Trái Đất" (Earth car).

Chiếc xe Sun khoác lên mình lớp sơn màu cam Manuka, nội thất da màu xám Gravity Grey và da chính màu cam, cùng với các chi tiết ốp đá Copper Stone trên bảng điều khiển và đường viền cửa. Đường chỉ khâu và viền thảm màu cam tiếp tục chủ đề về trung tâm hệ mặt trời xuyên suốt khoang cabin.

Earth sử dụng màu ngoại thất Nebula Blue được thiết kế riêng, kết hợp với da Imperial Blue và Aegean Blue bên trong, cùng với lớp ốp Galaxy Stone và đường chỉ khâu tương phản màu bạc. Bảng điều khiển trung tâm được sơn mờ màu Imperial Blue hoàn thiện bảng màu mà Bentley liên kết với hành tinh xanh.

Moon, chiếc Continental GT S thứ hai trong bộ sưu tập, khoác lên mình lớp sơn bạc Moonstruck đặc biệt, lấy cảm hứng từ bề mặt của vệ tinh Moon. Nội thất kết hợp da Beluga màu tối với các điểm nhấn bằng da Ice trên ghế ngồi, bảng điều khiển trung tâm, bảng táp lô và các chi tiết ốp cửa.

Tất cả những điều này không làm thay đổi những gì nằm bên dưới nắp ca-pô. Mỗi chiếc xe trong bộ sưu tập đều giữ nguyên động cơ xăng hybrid cắm điện V8 tăng áp kép 4.0 lít của Bentley, công suất 671 mã lực, sử dụng mâm xe 10 chấu màu đen bóng 22 inch cùng hệ thống phanh gốm carbon.

Dù mức giá không được tiết lộ, con số này chắc chắn sẽ không hề rẻ khi xét đến việc dòng Continental GT S đã có giá khởi điểm khoảng 300.000 USD quy đổi 7,8 tỷ đồng tại Mỹ.

Tuy nhiên, Nicolaus Copernicus Collection là dòng sản phẩm độc quyền dành riêng cho thị trường Ba Lan và được phát triển thông qua sự hợp tác với đại lý Bentley Warsaw.

Video: Xem chi tiết Bentley Continental GT Mulliner 2026.