Bentley chuẩn bị ra mắt mẫu xe chạy điện mạnh nhất từ trước đến nay vào ngày 23/9

Bentley Motors xác nhận sẽ ra mắt mẫu SUV điện đầu tiên mang tên Torcal vào ngày 23/9 lúc 19h19 theo giờ địa phương, thời điểm gợi nhớ năm thành lập hãng 1919. Đây là mẫu xe điện mạnh nhất và nhanh nhất trong lịch sử sản xuất của Bentley, mở ra chương mới cho thương hiệu xe sang Anh quốc.

Bentley hé lộ chi tiết thiết kế đuôi xe mẫu SUV điện Torcal sắp ra mắt, đánh dấu bước tiến mới của hãng. Ảnh: Yahoo

Mẫu SUV điện Torcal sẽ được thiết kế, phát triển và chế tác thủ công tại trụ sở Bentley ở Crewe, Anh, trong một nhà máy mới xây dựng bên trong tòa nhà nhà máy gốc từ năm 1938. Khu vực này từng là xưởng nghiên cứu và phát triển của Bentley, được cải tạo với sàn nhà bằng phẳng phục vụ cho hệ thống xe tự hành AGV vận chuyển xe trong quá trình sản xuất.

Dây chuyền sản xuất mới dành cho Torcal đã gần hoàn thiện và được đầu tư hơn 350 triệu bảng Anh, bao gồm cả nhà máy sơn mới. Toàn bộ khoản đầu tư này được Bentley tự chi trả, trong bối cảnh tập đoàn mẹ Volkswagen đang gặp nhiều khó khăn tài chính.

Bentley khẳng định quy trình sản xuất sẽ kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Mạng lưới nhà cung cấp nội địa Anh Quốc cũng được huy động, trong đó có Fox Brothers tại Somerset cung cấp len cho nội thất xe.

Torcal là dòng xe thứ tư của Bentley bên cạnh Continental GT, Flying Spur và Bentayga, đều được sản xuất tại Crewe. Mẫu SUV điện này dựa trên nền tảng Premium Platform Electric do Porsche phát triển, cùng nền tảng với mẫu Cayenne Electric mới.

Xe sử dụng hệ thống điện áp cao 800 volt với động cơ kép dẫn động bốn bánh, dự kiến cho công suất trên 838 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Pin dung lượng 113 kWh giúp xe đạt tầm hoạt động khoảng 600 km theo chuẩn WLTP châu Âu.

Thời gian sạc nhanh từ 10% đến 80% chỉ dưới 20 phút với bộ sạc DC 400 kW, tương đương bổ sung khoảng 160 km phạm vi chỉ trong 7 phút. Hệ thống treo chủ động lấy cảm hứng từ Cayenne Electric nhưng được tinh chỉnh riêng để mang lại sự thoải mái như Flying Spur và khả năng vận hành linh hoạt như Continental GT.

Bentley còn hứa hẹn Torcal có khả năng off-road ấn tượng, điều hiếm thấy ở các mẫu xe sang điện. Mẫu SUV điện này sẽ thể hiện sự kết hợp giữa kinh nghiệm chế tác thủ công nhiều thế hệ và công nghệ tiên tiến, mở ra kỷ nguyên mới cho Bentley trong lĩnh vực xe điện.