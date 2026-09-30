Bentley chế tác thủ công của Nữ hoàng Elizabeth II được rao giá gần 14 tỷ đồng

Chiếc Bentley Mulsanne Extended Wheelbase được tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của Nữ hoàng, từ không gian nội thất đến những chi tiết phục vụ các nhu cầu cá nhân. Đây cũng là chiếc xe duy nhất thuộc loại này từng được sử dụng để phục vụ cố Nữ hoàng và sau đó được bán cho một chủ nhân tư nhân.

Chiếc Bentley Mulsanne Extended Wheelbase được tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của Nữ hoàng.

Xe được đăng ký vào tháng 10/2016 và phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II trong nhiều sự kiện Hoàng gia từ năm 2016 đến 2019. Một trong những lần chiếc Bentley được ghi hình là khi Nữ hoàng sử dụng xe sau khi tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 80 của cựu tay đua Sir Jackie Stewart tại Câu lạc bộ Ô tô Hoàng gia ở London vào tháng 6/2019.

Chiếc xe cũng từng xuất hiện tại tang lễ của Nữ bá tước Mountbatten xứ Burma, người có quan hệ họ hàng với Nữ hoàng và Hoàng tử Philip.

Để phù hợp với nhu cầu sử dụng của Nữ hoàng, chiếc Mulsanne có chiều dài cơ sở được kéo dài, tạo thêm không gian ở hàng ghế sau. Trong thời gian phục vụ Hoàng gia, phần tay vịn trung tâm phía trước được thay thế bằng một khay thiết kế riêng, vừa với túi xách Launer London của Nữ hoàng.

Chiếc Mulsanne có chiều dài cơ sở được kéo dài, tạo thêm không gian ở hàng ghế sau.

Chi tiết này sau đó được tháo bỏ khi chiếc xe kết thúc thời gian phục vụ Hoàng gia. Huy hiệu Hoàng gia được khảm trên xe cũng được gỡ theo yêu cầu của Cung điện.

Trong khi đó, nhiều chi tiết được thiết kế riêng ở khoang sau vẫn được giữ lại. Nội thất sử dụng da màu xanh Cumbria kết hợp dây thừng, gỗ óc chó vân đẹp mắt và thảm len cừu dày ở khu vực để chân.

Bentley Mulsanne được trang bị động cơ V8 6,8 lít. Tuy nhiên, trong thời gian phục vụ các sự kiện Hoàng gia, chiếc xe hiếm khi chạy nhanh hơn 9 dặm/giờ, tương đương khoảng 14,5 km/h.

Chiếc xe mang biển số DG66 OKM trong suốt thời gian phục vụ Hoàng gia. Ngoài các sự kiện kể trên, xe còn được sử dụng tại Ngày hội các nhà vô địch Anh và Lễ kỷ niệm 100 năm Trụ sở Truyền thông Chính phủ.

Nội thất sử dụng da màu xanh Cumbria kết hợp dây thừng, gỗ óc chó vân đẹp mắt và thảm len cừu dày ở khu vực để chân.

Thời gian phục vụ Hoàng gia của chiếc Mulsanne kết thúc sau khi một chiếc Mulsanne mới hơn được bàn giao cho Nữ hoàng vào năm 2019. Chiếc xe sau đó được đưa trở lại trụ sở Bentley tại Crewe và được lưu giữ tại đây cho đến tháng 9/2022.

Tháng 3/2024, chiếc Bentley được một bộ sưu tập tư nhân mua lại và tiếp tục được bảo quản. Đến nay, xe mới chạy khoảng 6.000 dặm, tương đương hơn 9.600 km.

Sau khi được đưa vào bộ sưu tập tư nhân, chiếc Mulsanne tiếp tục giành giải Bentley Drivers Club Trophy tại Concours of Elegance ở Cung điện Hampton Court năm 2024, cùng giải Bentley Drivers Club Summer Concours Class Award và HR Owen Trophy.

Freddie Woodd, chuyên gia ô tô tại Broad Arrow Auctions, cho rằng việc đưa chiếc Bentley từng phục vụ Nữ hoàng ra đấu giá là cơ hội hiếm có để một người mua tư nhân sở hữu chiếc xe có mối liên hệ với Hoàng gia.

Chiếc Bentley Mulsanne Extended Wheelbase dự kiến được đưa ra đấu giá tại Broad Arrow vào tháng tới, với giá ước tính lên tới 400.000 bảng Anh, tương đương khoảng 13,7 tỷ đồng.