BenThanh Tourist thúc đẩy kết nối du lịch Malaysia

Tháp đôi Petronas luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đi du lịch Malaysia.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Tourism Malaysia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch Visit Malaysia 2026 đến hết năm 2027 với hơn 300 sự kiện và lễ hội được giới thiệu trong lịch quảng bá, trải rộng từ văn hóa, ẩm thực, giải trí, thiên nhiên đến thể thao. Trong khuôn khổ Visit Malaysia 2026 - 2027, Malaysia hứa hẹn tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút du khách, đặc biệt tại thị trường Việt Nam.

Tại workshop, BenThanh Tourist cùng Tourism Malaysia giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm mới của Malaysia, đồng thời cập nhật thông tin về các xu hướng đang được quan tâm trên thị trường. Bên cạnh những hành trình quen thuộc, chương trình tập trung vào các sản phẩm có tính chuyên biệt hơn. Trong đó, các loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, mua sắm, biển đảo, lưu trú dài ngày, MICE (kết hợp hội nghị, khen thưởng, hội thảo, triển lãm) và Bleisure (kết hợp công tác với nghỉ dưỡng) được giới thiệu như những hướng khai thác mới.

Theo BenThanh Tourist,Malaysia là một trong những thị trường được công ty duy trì khai thác thường xuyên.

Theo bà Amirah Nadiah Mazlan - Giám đốc Tourism Malaysia, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của Malaysia. Khoảng cách địa lý thuận lợi và kết nối hàng không giữa hai nước đang tạo điều kiện để gia tăng lượng khách Việt Nam đến Malaysia và thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai quốc gia.

Việt Nam hiện nằm trong Top 15 thị trường khách quốc tế của Malaysia. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Malaysia đón 156.747 lượt khách Việt Nam. Kết nối hàng không thuận tiện, với tần suất khoảng 190 chuyến mỗi tuần, cũng tạo thêm điều kiện để các doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển những chương trình đa dạng hơn đến Malaysia.

Về phía doanh nghiệp, BenThanh Tourist cho biết Malaysia là một trong những thị trường được công ty duy trì khai thác thường xuyên, với các chương trình khởi hành định kỳ và hành trình thiết kế riêng cho khách đoàn. Ở phân khúc MICE, doanh nghiệp đã triển khai nhiều đoàn quy mô lớn, trong đó có đoàn du lịch khen thưởng 300 khách đến Malaysia. Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, BenThanh Tourist tiếp tục phát triển các hành trình kết hợp nhiều điểm đến và trải nghiệm trong cùng chương trình, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách cá nhân, khách đoàn và khách doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Malaysia đón 156.747 lượt khách Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, BenThanh Tourist giới thiệu các chương trình du lịch Malaysia do doanh nghiệp xây dựng cho năm 2026, hướng đến nhiều nhóm khách từ cá nhân, gia đình, nhóm bạn đến đoàn thể, khách doanh nghiệp và MICE. Các hành trình được xây dựng linh hoạt hơn về lịch trình và nội dung trải nghiệm, bổ sung thêm nhiều điểm đến mới bên cạnh những tuyến điểm quen thuộc. Công ty đồng thời tung ra chương trình khuyến mãi đặc biệt, giảm giá lên tới 2 triệu đồng/khách khi mua tour Malaysia, áp dụng đến ngày 10/10/2026.

Thông qua workshop “Khám phá Malaysia - Trải nghiệm như mơ”, BenThanh Tourist tiếp tục mở rộng kết nối với Tourism Malaysia, đồng thời cập nhật những sản phẩm mới để đưa vào chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam. Hoạt động này cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp và khách du lịch tiếp cận trực tiếp thông tin từ điểm đến, từ đó có thêm lựa chọn khi xây dựng hành trình Malaysia trong thời gian tới.