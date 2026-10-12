Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận, điều trị bệnh cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 12-10, Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận, điều trị ngư dân Đặng Tùy Văn (sinh năm 1988, quê tỉnh Quảng Ngãi), là ngư dân tàu cá QNg 95726 TS, bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng ở hai tay.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tiếp nhận ngư dân tại cầu cảng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 ngày trước, ngư dân Đặng Tùy Văn xuất hiện tình trạng viêm da ở vùng cánh tay và cẳng tay hai bên. Mặc dù đã sử dụng thuốc sát khuẩn tại chỗ, tình trạng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng lan rộng, xuất hiện nhiều mụn nước, gây đau rát.

Cách đây 2 ngày, trong lúc đang đánh bắt hải sản ở khu vực đảo Đá Tây, ngư dân nhận thấy các vùng da nổi các nốt đỏ bất thường. Đến 6 giờ 30 phút ngày 12-10, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt; vùng cánh tay và cẳng tay hai bên sưng nề, có nhiều mảng mụn nước vỡ, chảy dịch mủ và có mùi hôi.

Các y, bác sĩ thăm khám cho ngư dân.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán ngư dân bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng vùng cánh tay và cẳng tay hai bên. Ngư dân được xử trí bằng truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và vitamin; đồng thời được theo dõi chặt chẽ diễn biến toàn thân và tình trạng tổn thương tại chỗ. Các y, bác sĩ nhận định bệnh có nguy cơ tiến triển nặng, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nếu không được kiểm soát kịp thời.

Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục điều trị theo phác đồ, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của ngư dân và kịp thời xử trí khi có diễn biến bất thường.

Việc kịp thời tiếp nhận và điều trị ngư dân tiếp tục khẳng định vai trò của quân y trên đảo Trường Sa trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân, góp phần làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.