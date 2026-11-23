Ngày 23-11, Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận và cấp cứu ông Lý Văn Đức (45 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), là ngư dân trên tàu cá BĐ 98683 TS bị tai nạn lao động.

Theo lời kể, khoảng 6 giờ ngày 23-11, tàu cá đánh bắt tại khu vực Tây Bắc cách đảo An Bang 28 hải lý; trong lúc thu lưới, ngón 2, bàn tay phải của ông Đức bị dây lưới chèn ép gây chấn thương, đau nhiều, chảy máu. Sau tai nạn, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, được các ngư dân sơ cứu, băng bó cầm máu tại chỗ.

Các y, bác sĩ cấp cứu, điều trị cho ngư dân.

14 giờ cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng mệt, đau nhiều tại ngón tay bị thương. Qua thăm khám, các y, bác sĩ phát hiện ngón 2, bàn tay phải gãy đốt thứ nhất, tổ chức phần mềm dập nát, chảy máu nhiều; ngư dân có tiền sử tăng huyết áp. Các y, bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám; đồng thời cắt lọc tổ chức tổn thương, tạo mỏm cụt nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Hiện bệnh nhân được theo dõi sát tình trạng toàn thân và vết thương.