Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận, cấp cứu ngư dân

Ngày 16-10, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận, cấp cứu và điều trị ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), là ngư dân tàu cá BĐ 98756 TS.

Ngư dân được cán bộ, chiến sĩ chuyển vào bệnh xá đảo cấp cứu.

Theo thông tin, lúc 6 giờ ngày 16-10, trong khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách phía nam đảo Song Tử Tây khoảng 10 hải lý, ông Tuấn xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, mất phương hướng, run chân tay. Mặc dù đã nghỉ ngơi trên tàu song tình trạng không thuyên giảm. Đến 12 giờ cùng ngày, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã hội ý, nhanh chóng triển khai cho bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận. Qua thăm khám, các y, bác sĩ ghi nhận ngư dân tỉnh, tiếp xúc được, mất thăng bằng, không có biểu hiện yếu, liệt chân tay; kết quả điện tim, chụp X-quang tim, phổi và siêu âm chưa phát hiện bất thường.

Kíp y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã khẩn trương cấp cứu, tổ chức điều trị theo phác đồ xử trí rối loạn tiền đình cấp. Sau điều trị, tình trạng ngư dân bước đầu chuyển biến tích cực. Hiện nay, ngư dân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh xá.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và điều trị ngư dân của quân y đảo Song Tử Tây góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng ngư dân, tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc của cán bộ, chiến sĩ hải quân đối với ngư dân vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.