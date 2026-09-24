Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Các y, bác sĩ tiến hành phẩu thuật vết thương cho ngư dân. Ảnh: Văn Trưởng

Theo thông tin từ thuyền trưởng, khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, tàu đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Đá Nam khoảng 5 hải lý về phía Bắc, trong quá trình lao động, ông Trương Công Trận không may bị máy cắt đá văng vào bàn tay trái, gây vết thương lột găng, lộ gân xương diện rộng ở ngón 3 và ngón 4. Sau tai nạn, ngư dân tỉnh táo, được các ngư dân trên tàu sơ cứu, tự băng bó cầm máu trước khi đưa vào đảo cấp cứu.

Lúc 13 giờ, ông Trận được tàu cá đưa vào bệnh xá đảo để cấp cứu; sau khi nhận được thông tin, Chỉ huy đảo nhanh chóng chỉ đạo bệnh xá làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận ngư dân. Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo, mạch 80 lần/phút, huyết áp 110/70mmHg; bàn tay và các ngón tay trái có vết thương diện rộng, lóc da, lộ gân, xương. Kíp quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã khẩn trương vệ sinh, sát khuẩn rộng vùng tổn thương, cắt lọc tổ chức dập nát và khâu vết thương cho bệnh nhân.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, toàn trạng tạm ổn định. Các bác sĩ nhận định vết thương có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc và sử dụng kháng sinh phổ rộng phối hợp theo đường tĩnh mạch trong 5-7 ngày.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị ngư dân bị tai nạn lao động trên biển một lần nữa khẳng định vai trò của các bệnh xá quân y trên quần đảo Trường Sa là điểm tựa tin cậy, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.