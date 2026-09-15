Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu ngư dân tỉnh Lâm Đồng

Chiều 15-9, Bệnh xá đảo Sơn Ca (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho ngư dân Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 2000, quê đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng), là lao động trên tàu cá BTh 97569 TS.

Ngư dân Nguyễn Văn Thuận được cán bộ, chiến sĩ đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu.

Bệnh nhân Thuận được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca trong tình trạng nửa mặt trái sưng nề, tấy đỏ; trên môi trái xuất hiện ổ áp xe kích thước khoảng 2cmx1cm, mật độ cứng chắc, ấn đau, vùng da xung quanh tấy đỏ. Theo bệnh nhân, khoảng 2 ngày trước, ông xuất hiện tình trạng sưng nề vùng mặt trái, đau nhức nhiều, hạn chế há miệng, kèm theo mệt mỏi và sốt nhẹ.

Các y, bác sĩ thăm khám cho ngư dân.

Các bác sĩ quân y Bệnh xá đảo Sơn Ca nhanh chóng tiến hành thăm khám, siêu âm, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Sau quá trình điều trị, tình trạng đau nhức vùng mặt của bệnh nhân đã giảm. Bệnh nhân tiếp tục được các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sơn Ca theo dõi chặt chẽ, điều trị theo phác đồ, kịp thời xử trí khi có diễn biến bất thường.