Ngày 24-11, Bệnh xá đảo Phan Vinh A (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Nhặn (32 tuổi, phường Bảo An), thuyền viên tàu cá BĐ 99196 TS bị chấn thương vùng đầu trong quá trình lao động trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh A nhanh chóng đưa ngư dân vào Bệnh xá đảo.

Khoảng 14 giờ ngày 24-11, trong lúc di chuyển từ cabin xuống khoang tàu, do sóng to, tàu lắc mạnh, ông Nhặn bị ngã đập đầu vào thanh ngang cửa kính. Sau tai nạn, ngư dân tỉnh táo nhưng đau đầu, chóng mặt nhiều, buồn nôn, vết thương vùng đầu chảy máu nhiều. Các ngư dân trên tàu đã sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa ngư dân vào đảo Phan Vinh A cấp cứu.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân được Bệnh xá đảo tiếp nhận trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, đau đầu, chóng mặt nhiều; có vết thương phần mềm vùng trán - đỉnh đầu, chảy máu nhiều, có dị vật thủy tinh bên trong. Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương phần mềm vùng trán - đỉnh đầu, theo dõi chấn động não do tai nạn sinh hoạt.

Quân y đảo băng bó vết thương cho bệnh nhân.

Quân y đảo đã cấp cứu, lấy dị vật, khâu vết thương vùng đầu. Sau xử trí, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tuy nhiên vẫn còn đau đầu và chóng mặt nhiều. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh xá.