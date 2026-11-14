Bệnh xá đảo Phan Vinh A cấp cứu ngư dân bị cá kìm đâm vào vùng ngực

Nguồn tin từ Bệnh xá đảo Phan Vinh A thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chiều nay 14/11 cho biết, trong sáng cùng ngày cơ sở y tế này đã tiếp nhận cấp cứu một ngư dân bị cá kìm đâm vào vùng ngực trái.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh A hỗ trợ đưa bệnh nhân từ tàu cá lên đảo.

Bệnh nhân là ông Bùi Văn Tiển (SN 1994, trú tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Trong lúc hành nghề khai thác thủy sản cùng các đồng nghiệp trên tàu cá QNg-90962-TS, ông Tiển đã bị cá kìm đâm vào vùng ngực trái khi đang lặn biển. Hơn 3 giờ sau đó, bệnh nhân được nhóm ngư dân trên tàu cá đưa vào Bệnh xá đảo Phan Vinh A lúc 8h sáng 14/11 trong tình trạng có vết thương vùng ngực trái, đau tức, khó thở, mệt mỏi.

Bác sĩ Bệnh xá đảo Phan Vinh A chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ quân y xác định vết thương vùng trước ngực trái, ngang khoang liên sườn 3-4, kích thước 1 x 0,5cm, sâu 1cm vẫn còn rỉ máu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh siêu âm ghi nhận tràn dịch khoang màng phổi trái, phim X-quang cho thấy hình ảnh mờ thuần nhất phổi trái. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương ngực hở, tràn máu khoang màng phổi trái do cá kìm đâm.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định truyền dịch, sử dụng kháng sinh, cầm máu, khâu vết thương ngực hở, theo dõi chỉ số sinh tồn và diễn biến sức khỏe. Bệnh xá đảo Phan Vinh A cũng đã hội chẩn trực tuyến về chuyên khoa với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tại TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị bệnh nhân.