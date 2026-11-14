Bệnh xá đảo Phan Vinh A cấp cứu ngư dân bị cá kìm đâm vào ngực

Sáng 14-11, Bệnh xá đảo Phan Vinh A (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận, cấp cứu ông Bùi Văn Tiển (sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi), ngư dân tàu cá QNg 90962 TS bị cá kìm (cá nhái) đâm vào ngực trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.

Ngư dân được cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận, đưa vào bệnh xá cấp cứu.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, ông Tiển được các ngư dân đưa vào đảo cấp cứu trong tình trạng đau tức ngực trái, mệt mỏi, có vết thương ở vùng ngực trái và khó thở nhẹ. Theo lời kể của các ngư dân, trước đó hơn 3 giờ, trong lúc đánh bắt hải sản, ông Tiển bị cá kìm đâm vào thành trước ngực trái, sau đó xuất hiện đau ngực dữ dội, chảy máu và ngất đi.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ xác định bệnh nhân có vết thương ở vùng trước ngực trái, ngang khoang liên sườn 3-4, kích thước khoảng 1 x 0,5cm, sâu khoảng 1cm, còn rỉ máu. Bệnh nhân được chẩn đoán bị vết thương ngực hở, tràn máu khoang màng phổi trái do cá kìm đâm.

Bác sĩ thăm khám cho ngư dân.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh xá đảo Phan Vinh A đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, đồng thời theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn và diễn biến sức khỏe của bệnh nhân. Đơn vị cũng đề nghị hội chẩn chuyên khoa với Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất hướng điều trị tiếp theo.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân gặp tai nạn trong quá trình khai thác hải sản thể hiện vai trò của lực lượng quân y Hải quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngư dân, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.