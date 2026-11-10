Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp năm 2027

Công tác khám sức khỏe được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn và các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an. Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, bảo đảm khách quan, chính xác, công khai và đúng quy định.

Thông qua hoạt động này, góp phần đánh giá, tuyển chọn những cán bộ có đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.