Ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 27/11, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, công bố Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 chủ đề “Du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ”.

Dấu ấn hơn 50 năm và kỳ vọng bứt phá từ Bộ Y tế

TTƯT.BS.CKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, khẳng định, Huân chương Lao động hạng Ba là kết tinh trí tuệ, cống hiến của nhiều thế hệ thầy thuốc cùng niềm tin người bệnh suốt hơn 50 năm qua.

Theo định hướng phát triển đa tầng, đa cực, đa trung tâm của ngành y tế thành phố, bệnh viện cam kết nâng tầm chuyên môn từ cấp ban đầu đến chuyên sâu và triển khai đồng bộ 4 đề án trọng điểm: du lịch y học cổ truyền gắn kết văn hóa Nam Bộ; thương mại hóa dược phẩm chuẩn GMP-WHO; chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); và mô hình ngôi nhà xanh, năng lượng tuần hoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, cho rằng, giai đoạn mới đòi hỏi y dược cổ truyền đổi mới mạnh mẽ theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bệnh viện cần chuyển từ tư duy khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, cá thể hóa điều trị và phát huy liệu pháp không dùng thuốc, dưỡng sinh, phòng bệnh từ sớm.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

“Bên cạnh mục tiêu trở thành bệnh viện thông minh hàng đầu, đơn vị sớm xây dựng trung tâm cung ứng dược liệu chuẩn hóa ứng dụng AI cho TPHCM và tiến tới toàn quốc; phối hợp nghiên cứu, đăng ký sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia và đưa du lịch y tế thành động lực tăng trưởng mới”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Chuẩn hóa du lịch y học cổ truyền bằng bằng chứng khoa học

Tại Hội nghị khoa học quốc tế, BS Đỗ Tân Khoa giới thiệu mô hình “Du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ” trên nền tảng cơ sở hiện đại và hệ thống sản xuất dược đạt bộ ba chuẩn quốc tế GMP-WHO, GLP, GSP.

Mô hình gồm 5 nhóm hoạt động trải nghiệm bố trí từ tầng trệt đến lầu 4: khám, điều trị kỹ thuật cao (cấy chỉ PDO, laser, phục hồi chức năng); xoa bóp bấm huyệt, thủy trị liệu thảo dược; ẩm thực dược thiện cá thể hóa theo thể trạng âm dương, hàn nhiệt; chuỗi giá trị Sâm Việt Nam, trải nghiệm bào chế cùng quà tặng OCOP 5 sao; và không gian văn hóa Nam Kỳ lục tỉnh gắn thư viện số, khu thờ hai Đại Y tổ Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông.

TTƯT.BS.CKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM.

Trong bối cảnh thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu đạt 893,9 tỷ USD năm 2024, các tham luận tại hội nghị củng cố nền tảng khoa học cho hướng đi này. Sau định hướng giai đoạn 2026–2030 của bà Trịnh Thị Diệu Thường - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, các chuyên gia Trung Quốc chia sẻ mô hình thiết kế du lịch theo mô-đun tại An Huy, hợp tác y tế – du lịch xuyên biên giới ASEAN của Quảng Tây và ứng dụng túi ngoại bào thực vật trong thẩm mỹ y khoa.

Trong nước, các nhà khoa học trình bày thể nghiệm đờn ca tài tử trong âm nhạc trị liệu, chuẩn hóa tắm ngâm thảo dược theo hướng “medical wellness dựa trên bằng chứng” và lập bản đồ bằng chứng cho xoa bóp bấm huyệt. Đặc biệt, thử nghiệm ngẫu nhiên trên 82 khách hàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM chứng minh liệu trình 40 phút xoa bóp bấm huyệt kết hợp gội đầu dưỡng sinh giúp giảm rõ rệt lo âu, cortisol nước bọt và cải thiện tốc độ phản ứng, tạo tiền đề nhân rộng mạng lưới du lịch y học cổ truyền bền vững.