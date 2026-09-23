Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh phối hợp diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tham gia diễn tập có các lực lượng: Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở Bệnh viện, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Điều dưỡng, lực lượng Quân dân y 44 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ An ninh trật tự cơ sở Tổ Tân Thanh 1, phường Tân Giang.

Các lực lượng phối hợp thực hành khống chế và dập tắt đám cháy.

Với tình huống giả định xảy ra cháy do sự cố điện tại tầng 1, Tòa nhà B3, Khoa Nội tim mạch và Hồi sức tích cực - Chống độc, đám cháy có nguy cơ lan rộng, khói độc bao trùm các tầng trên, trong khi có nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời triển khai cứu người, di chuyển tài sản và báo lực lượng hỗ trợ. Các lực lượng tổ chức đưa bệnh nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, phun nước khống chế đám cháy, sơ cấp cứu người bị nạn và bảo đảm an ninh, trật tự.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ, đồng thời, tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản tại bệnh viện.