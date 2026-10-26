Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng Nguyễn Văn Ánh.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao Cờ truyền thống 50 năm của UBND TP Đà Nẵng cho lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện từng bước khẳng định vai trò trong công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Bên cạnh phát triển chuyên môn, đơn vị chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa y dược cổ truyền, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh mang đậm bản sắc của nền y học dân tộc. Hiện bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, định hướng mở rộng lên 600 giường vào năm 2030. Giữa năm 2026, Bộ Y tế phê duyệt bệnh viện là một trong 4 bệnh viện hạt nhân chuyên ngành y học cổ truyền trên cả nước và một trong 3 bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, viên chức, người lao động bệnh viện; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng phục vụ. Năm 2026, thành phố bố trí khoảng 23 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị y tế và hạ tầng công nghệ thông tin cho bệnh viện.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện trong triển khai các kỹ thuật chuyên khoa như châm cứu, cấy chỉ, điều trị bệnh lý cột sống, khớp, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; đồng thời định hướng tiếp tục phát huy thế mạnh y học cổ truyền gắn với tiến bộ y học hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dịp này, bệnh viện đón nhận Cờ truyền thống 50 năm của UBND thành phố; Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc bệnh viện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, bệnh viện tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Y học cổ truyền trong kỷ nguyên mới: Kết nối – Sáng tạo – Hội nhập”.