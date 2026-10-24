Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; đồng chí Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế); đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; cùng lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Sở Y tế và đại diện các sở, ban, ngành, cơ sở y tế, đào tạo trong và ngoài thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Từ cơ sở 100 giường bệnh tại số 9 Trần Thủ Độ, Bệnh viện hiện phát triển lên quy mô 350 giường tại số 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân. Hướng đến năm 2030, bệnh viện đặt mục tiêu nâng quy mô lên 600 giường, tiếp tục đầu tư phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo Bộ Y tế, đội ngũ y bác sĩ, viên chức, người lao động cùng các chuyên gia, lương y đã đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bệnh viện suốt 50 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, thành phố luôn quan tâm đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, trong đó có lĩnh vực y học cổ truyền.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện.

Việc đưa cơ sở mới của Bệnh viện tại số 77 Đinh Gia Trinh vào hoạt động từ tháng 10/2021 đã tạo điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh. Trong năm 2026, thành phố tiếp tục bố trí khoảng 23 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị y tế và hạ tầng công nghệ thông tin, gồm hệ thống ô-xy cao áp, hạ tầng phục vụ triển khai bệnh án điện tử cùng các thiết bị chuyên môn thiết yếu khác.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng đón nhận Cờ truyền thống 50 năm của UBND thành phố.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, lãnh đạo thành phố đề nghị Bệnh viện phát huy vai trò bệnh viện hạt nhân, từng bước khẳng định vị thế trung tâm chuyên môn về y học cổ truyền của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Cùng với đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên cơ sở kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; bảo tồn, phát huy các bài thuốc và phương pháp điều trị có giá trị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Bệnh viện cũng được yêu cầu cần chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực y tế chất lượng cao, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, bệnh viện và tổ chức y tế trong nước, quốc tế; phát huy thế mạnh y học cổ truyền gắn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh và phát triển du lịch y tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Sở Y tế cùng các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, tham mưu thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để Bệnh viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đơn vị phát triển bền vững, từng bước nâng cao vị thế trong hệ thống y tế khu vực và cả nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện trong phát triển chuyên môn theo hướng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng.

Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên khoa như châm cứu, cấy chỉ, điều trị bệnh lý hậu môn – trực tràng, kết hợp y học cổ truyền với vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Đồng thời, đơn vị chú trọng phát triển các lĩnh vực điều trị bệnh cơ xương khớp, bệnh lý thần kinh, phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Dịp này, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng đón nhận Cờ truyền thống 50 năm của UBND thành phố; Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bệnh viện cũng tổ chức tri ân các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc giàu kinh nghiệm và những cá nhân đã đóng góp cho công tác chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật.