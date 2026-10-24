Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng: 50 năm kế thừa, phát triển và hội nhập

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng

Phát biểu diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thầy thuốc Ưu tú, BS CKII, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Văn Ánh ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, đồng thời nhấn mạnh những dấu ấn của bệnh viện trong sự nghiệp kế thừa, phát huy y học cổ truyền (YHCT), kết hợp YHCT với y học hiện đại để chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trong những thập niên 1980, 1990, Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng từng là đơn vị đi đầu cả nước trong xây dựng mô hình kết hợp Đông – Tây y và phổ cập YHCT trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bước sang thế kỷ XXI, bệnh viện tiếp tục đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị, quản lý, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; từng bước hiện đại hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế trong hệ thống y tế.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng

Sau nửa thế kỷ phát triển, bệnh viện hiện có quy mô 350 giường bệnh, với kế hoạch đầu tư, mở rộng thêm 250 giường, nâng tổng quy mô lên 600 giường vào năm 2030. Đáng chú ý, giữa năm 2026, Bộ Y tế phê duyệt Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng là một trong 4 bệnh viện hạt nhân chuyên ngành YHCT trên cả nước và là một trong 3 bệnh viện YHCT tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng. Đây là cơ sở quan trọng để bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phục vụ người bệnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc, viên chức, người lao động bệnh viện trong suốt 50 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng luôn quan tâm đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trong đó có lĩnh vực YHCT. Việc đưa cơ sở mới của bệnh viện tại số 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân vào sử dụng từ tháng 10-2021 đã tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ

Riêng trong năm 2026, thành phố tiếp tục bố trí khoảng 23 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị y tế và hạ tầng công nghệ thông tin cho bệnh viện. Nguồn lực này được sử dụng để bổ sung hệ thống ô xy cao áp, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai bệnh án điện tử cùng các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển bền vững, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế khu vực và cả nước.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động cho Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng Nguyễn Văn Ánh

Đánh giá cao những kết quả đạt được của bệnh viện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận nỗ lực phát triển chuyên môn theo hướng kết hợp YHCT với y học hiện đại, từng bước nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên khoa như châm cứu, cấy chỉ, điều trị các bệnh lý cột sống, khớp; kết hợp các phương pháp YHCT với vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Thời gian tới, việc tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên ngành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và tăng cường hợp tác chuyên môn sẽ góp phần giúp bệnh viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, nhất là trong điều trị bệnh cơ xương khớp, bệnh lý thần kinh, phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao Cờ truyền thống 50 năm của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền

Dịp này, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng đón nhận Cờ truyền thống 50 năm của UBND thành phố; Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc bệnh viện, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Bệnh viện đồng thời tổ chức tri ân các chuyên gia đã đồng hành, hỗ trợ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn; tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Y học cổ truyền trong kỷ nguyên mới: Kết nối – Sáng tạo – Hội nhập”.