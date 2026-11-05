Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng tập huấn kỹ năng cấp cứu đột quỵ cho người dân vùng cao Trà My

TS.BS. Phan Tấn Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng phát biểu tại buổi tập huấn.

Tham dự chương trình có TS.BS. Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng; ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà My; ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My, cùng cán bộ y tế cơ sở và đông đảo người dân địa phương.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa giữa Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng và UBND xã Trà My giai đoạn 2026 – 2030, nhằm tăng cường hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và giúp người dân vùng cao tiếp cận kiến thức y tế thiết thực.

Ông Ngô Quốc Vương – Chủ tịch UBND xã Trà My chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, BS.CKI. Lê Văn Huân, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng hướng dẫn các học viên nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ, cách xử trí ban đầu và vận chuyển người bệnh an toàn đến cơ sở y tế.

Đặc biệt, nguyên tắc F.A.S.T được giới thiệu giúp người dân dễ dàng ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ, gồm: Face (méo miệng), Arm (yếu tay), Speech (nói khó) và Time (thời gian – cần gọi cấp cứu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường). Bên cạnh hướng dẫn trực tiếp, Bệnh viện còn phát tờ rơi để học viên thuận tiện ghi nhớ và tuyên truyền lại cho cộng đồng.

BS.CKI. Lê Văn Huân, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng trình bày nội dung tập huấn về nhận biết và xử trí đột quỵ.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS. Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng nhấn mạnh, trong cấp cứu đột quỵ, thời gian có ý nghĩa quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống và khả năng phục hồi của người bệnh. Do đó, việc trang bị kiến thức cho lực lượng y tế cơ sở và cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm, xử trí đúng và chuyển người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong và di chứng.

Đông đảo cán bộ y tế cơ sở và người dân xã Trà My tham gia buổi tập huấn.

Đánh giá cao sự đồng hành của Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, ông Ngô Quốc Vương – Chủ tịch UBND xã Trà My cho rằng, chương trình tập huấn có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao năng lực y tế tại chỗ, đồng thời tạo điều kiện để người dân vùng cao tiếp cận những kiến thức cấp cứu cần thiết.

Học viên tham gia tập huấn được phát tài liệu hướng dẫn nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ theo nguyên tắc F.A.S.T.

Chia sẻ sau buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Nguyện Ngân, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Đồng Trường, xã Trà My cho biết, chương trình giúp bà hiểu rõ hơn các dấu hiệu nhận biết đột quỵ và cách xử trí ban đầu. Sau tập huấn, bà sẽ phối hợp với thôn tuyên truyền, phổ biến lại kiến thức cho người dân, giúp mọi người chủ động nhận diện dấu hiệu nguy hiểm và đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời.

Thông qua hoạt động này, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò trong đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho y tế tuyến cơ sở, từng bước đưa kiến thức cấp cứu đến gần hơn với người dân vùng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa miền núi và đô thị.