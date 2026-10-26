Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng quá tải

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến kiểm tra thực tế tình trạng quá tải bệnh nhân tại khoa Nhi, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng sáng 21/10. Ảnh: HỒ QUÂN

Ghi nhận tại Khoa Nhi, số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị tăng cao trong thời gian gần đây do cúm mùa. Để phục vụ người bệnh, bệnh viện buộc phải kê thêm giường dọc các khu vực hành lang. Phần lớn người nhà bệnh nhân đều bày tỏ sự cảm thông với cơ sở y tế trong thời điểm số lượng ca bệnh tăng đột biến.

Theo thống kê, tính đến trưa 21/10, Khoa Nhi đang bố trí đến 168 giường, trong khi chỉ tiêu kế hoạch chỉ là 79 giường. Tương tự, Khoa Nội tổng hợp có kế hoạch 90 giường nhưng thực tế đã bố trí 145 giường.

Các khoảng trống ở khu vực hành chính, hành lang và sảnh thang máy được tận dụng kê giường cho bệnh nhân có tình trạng bệnh nhẹ, sắp xuất viện.

Theo báo cáo của Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, từ năm 2025 đến nay, công suất sử dụng giường bệnh liên tục vượt ngưỡng, có thời điểm chạm mức 108%. Dù bệnh viện đã kịp thời điều chỉnh nâng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch từ 660 lên 760 giường trong năm 2026 nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao.

Tình trạng quá tải ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại Khoa Nội tim mạch (Ảnh chụp sáng 21/10/2026) . Ảnh: HỒ QUÂN

Ghi nhận trong ngày 21/10, tổng số giường bệnh thực tế của bệnh viện đã lên đến 1.030 giường. Tình trạng này gây áp lực rất lớn đến hoạt động chuyên môn, đặc biệt là nguy cơ quá tải máy thở tại Khoa Hồi sức tích cực.

Bên cạnh đó, một số trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh còn thiếu hụt, cơ sở hạ tầng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, bệnh viện là cơ sở y tế đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế, đóng vai trò hạt nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía nam thành phố và các địa phương lân cận.

Cơ sở vật chất của bệnh viện (do Hàn Quốc tài trợ) đã đưa vào vận hành hơn 14 năm nên bắt đầu xuống cấp. Đề án ban đầu của bệnh viện chỉ có quy mô 500 giường, do đó việc điều chỉnh lên 760 giường thực chất đã là quá tải đối với hạ tầng cốt lõi.

Bệnh viện bố trí giường bệnh dọc hành lang tại Khoa Nội tổng hợp (Ảnh chụp sáng 21/10/2026). Ảnh: HỒ QUÂN

Về vấn đề đầu tư, trong năm 2025, khi cơ sở này còn mang tên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bộ Y tế dự kiến đầu tư 163 tỷ đồng để nâng cấp trang thiết bị.

Tuy nhiên, sau khi được chuyển giao nguyên trạng về UBND thành phố Đà Nẵng quản lý và chính thức đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng từ ngày 1/3/2026, kế hoạch đầu tư nói trên chưa được triển khai do chưa phân định rõ nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương hay địa phương.

Ông Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, tình trạng quá tải xuất phát từ lượng bệnh nhân thực tế tăng cao. Cùng với đó, bệnh viện có uy tín về năng lực điều trị; đồng thời thủ tục chuyển tuyến cũng thuận lợi hơn sau khi bệnh viện được chuyển giao về Sở Y tế Đà Nẵng quản lý.

Trước thực trạng này, theo ông Trình, ngoài yêu cầu cấp thiết về đầu tư hạ tầng và trang thiết bị, bệnh viện cần tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.