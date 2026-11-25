Sáng 25/11, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2027 tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành.

Theo kế hoạch, đợt khám sức khỏe diễn ra từ ngày 25/11 đến 18/12/2026, với tổng số 1.068 công dân thuộc 6 xã trên địa bàn huyện Núi Thành (cũ). Trong 3 ngày đầu tiên (từ ngày 25 đến 27/11), Hội đồng khám sức khỏe tổ chức khám cho 340 công dân xã Núi Thành.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa; đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác khám sức khỏe.

Theo kế hoạch, đợt khám sức khỏe diễn ra từ ngày 25/11 đến 18/12/2026, với tổng số 1.068 công dân thuộc 6 xã trên địa bàn huyện Núi Thành (cũ).

Quy trình khám được tổ chức khoa học, khép kín theo nguyên tắc một chiều, gồm hai vòng: khám thể lực, lâm sàng các chuyên khoa và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe ở vòng một sẽ tiếp tục được đo điện tim, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm bụng tổng quát, chụp X-quang tim phổi theo quy định.

Công tác khám, đánh giá, phân loại và kết luận sức khỏe được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực và đúng quy định.

Công tác khám, đánh giá, phân loại và kết luận sức khỏe được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực và đúng quy định. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia khám tuyển, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Thông qua hoạt động này, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương; góp phần tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.