Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng hợp tác phát triển y tế chuyên sâu

Ngày 12/11, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng thông tin, đoàn công tác do BS.CKII. Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để trao đổi kinh nghiệm và thảo luận định hướng hợp tác chuyên môn.

Đoàn công tác do BS.CKII. Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để trao đổi kinh nghiệm và thảo luận định hướng hợp tác chuyên môn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bệnh viện đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số y tế. Hai bên tập trung trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực như: Ngoại tiêu hóa, Ngoại tiết niệu, Ngoại gan – mật – tụy, Ngoại hậu môn – trực tràng, Chấn thương chỉnh hình; can thiệp tim mạch, can thiệp mạch tạng, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, chuyển đổi số và quản trị bệnh viện.

BS.CKII. Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho biết, bệnh viện định hướng phát triển theo mô hình đa khoa chuyên sâu, từng bước nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý phức tạp, phát huy những thế mạnh hiện có và xây dựng các lĩnh vực chuyên môn mũi nhọn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bệnh viện đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số y tế.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, việc kết nối, hợp tác với các cơ sở y tế có thế mạnh chuyên môn là giải pháp quan trọng để đội ngũ y, bác sĩ tiếp cận kỹ thuật hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng điều trị. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân ngay tại địa phương.

Về phía Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện trao đổi về định hướng hợp tác, trong đó chú trọng công tác đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nhu cầu cũng như năng lực triển khai thực tế của Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, việc kết nối, hợp tác với các cơ sở y tế có thế mạnh chuyên môn là giải pháp quan trọng để đội ngũ y, bác sĩ tiếp cận kỹ thuật hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng điều trị.

Hai bên cũng thảo luận phương án phối hợp hội chẩn, khám, chữa bệnh từ xa; mời chuyên gia tham gia khám, điều trị, phẫu thuật và hướng dẫn chuyên môn. Đồng thời, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện để đội ngũ viên chức, người lao động Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng tham quan, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Việc tăng cường kết nối với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được xem là bước đi thiết thực trong định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng. Qua đó, từng bước hình thành và phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giúp người dân khu vực phía Nam TP. Đà Nẵng và các địa phương lân cận có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến.