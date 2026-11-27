Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận, điều trị nhiều người bệnh quốc tế
Vượt chặng đường hàng nghìn cây số từ nhiều quốc gia, không ít người bệnh tìm tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị các bệnh lý cơ xương khớp phức tạp với kỳ vọng tìm lại khả năng vận động. Khác biệt về quốc tịch và tình trạng bệnh, họ gặp nhau ở niềm tin vững chắc vào tay nghề và trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/benh-vien-viet-duc-tiep-nhan-dieu-tri-nhieu-nguoi-benh-quoc-te-246261127142104744.htm