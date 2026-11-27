Trong bối cảnh hiện tượng El Niño kéo dài, lượng mưa suy giảm và lưu lượng nước về hồ thấp hơn trung bình nhiều năm, Công ty Thủy điện Đại Ninh nỗ lực duy trì vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy. Công ty bám sát diễn biến khí tượng - thủy văn, chủ động phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cùng các cơ quan, ban, ngành và địa phương để xây dựng phương án huy động hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước hồ chứa, vừa đáp ứng nhu cầu phát điện và cấp nước hạ du, vừa từng bước tích nước theo Quy trình vận hành liên hồ chứa.