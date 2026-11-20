Tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (1906-2026) hôm nay, ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bệnh viện. Phần thưởng ghi nhận thành tích xuất sắc của đơn vị trong thực hiện thành công các ca ghép đa tạng cho người bệnh nặng, mắc bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bệnh viện.

Được thành lập năm 1906, Bệnh viện Việt Đức là một trong những cơ sở đặt nền móng cho ngành ngoại khoa hiện đại tại Việt Nam. Bệnh viện gắn liền với tên tuổi Giáo sư Tôn Thất Tùng, người nhiều đóng góp quan trọng cho y học, trong đó có phương pháp cắt gan mang dấu ấn riêng, được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận.

Từ nền tảng đó, các thế hệ thầy thuốc tiếp tục phát triển chuyên môn, đưa nhiều kỹ thuật phức tạp vào điều trị. Bệnh viện làm chủ những kỹ thuật như ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng, ghép Domino; đồng thời triển khai phẫu thuật robot, nội soi, điện quang can thiệp, tim phổi nhân tạo và ECMO. Những phương pháp này mở thêm cơ hội điều trị cho các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch.

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá chặng đường 120 năm không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với bệnh viện. Ông đề nghị đơn vị tập trung vào ba nhiệm vụ: xây dựng đội ngũ thầy thuốc giỏi chuyên môn, đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm các cơ sở hoạt động đồng bộ.

Lãnh đạo Quốc hội nhấn mạnh, vị thế của bệnh viện đầu ngành không chỉ được đo bằng những kỹ thuật có thể thực hiện, mà còn ở khả năng lan tỏa tri thức, hỗ trợ tuyến dưới và giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao. Bệnh viện cần chú trọng an toàn phẫu thuật, chất lượng điều trị và y đức trong mọi hoạt động.

Ông kỳ vọng Bệnh viện Việt Đức tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước, phát triển thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực, từng bước vươn tầm quốc tế.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh viện đang mở rộng hoạt động tại các cơ sở Tràng Thi, Ninh Bình và Ngọc Hồi. Trong đó, cơ sở Ninh Bình bắt đầu tiếp nhận người bệnh từ tháng 7/2026, hướng tới đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân, đồng thời chia sẻ áp lực với cơ sở tại Hà Nội.

Không chỉ tập trung phát triển kỹ thuật, bệnh viện còn đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao chuyên môn cho các cơ sở y tế. Đây cũng là nơi đào tạo nhiều thế hệ phẫu thuật viên, góp phần nâng cao năng lực điều trị cho hệ thống y tế ở các địa phương.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, bệnh viện đang từng bước ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại vào thực tiễn. Phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi, điện quang can thiệp hay các kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp như ECMO giúp bác sĩ có thêm phương tiện xử trí những ca bệnh phức tạp.

Các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn góp phần giảm tổn thương trong quá trình can thiệp, hỗ trợ người bệnh hồi phục. Trong khi đó, những tiến bộ về ghép tạng mở ra cơ hội sống cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, vốn có ít lựa chọn điều trị.

Cùng với chuyên môn, bệnh viện chú trọng chăm sóc toàn diện, phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng dịch vụ. Hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế cũng được duy trì nhằm cập nhật tiến bộ y học, nâng cao năng lực cho đội ngũ thầy thuốc.

Tại lễ kỷ niệm, bệnh viện tri ân các thế hệ thầy thuốc, nhà khoa học dành nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân. Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, những giá trị được gây dựng qua 120 năm không chỉ nằm ở thành tựu kỹ thuật mà còn ở tinh thần khoa học, trách nhiệm với người bệnh và sự tận tâm được các thế hệ cán bộ truyền lại.

Trên nền tảng đó, bệnh viện đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại. Chặng đường phía trước không chỉ là câu chuyện giữ vững vị thế đầu ngành, mà còn là trách nhiệm đưa những tiến bộ của ngoại khoa đến gần hơn với người bệnh.