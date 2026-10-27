Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phẫu thuật lấy khối u phổi gần 1,5kg cho bệnh nhân 69 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thăm khám, đánh giá chức năng hô hấp của bệnh nhân sau phẫu thuật lấy khối u phổi nặng gần 1,5kg. Ảnh: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Bệnh nhân nhập viện sau 2 tháng đau tức ngực âm ỉ, khó thở tăng dần làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối u chiếm gần toàn bộ khoang lồng ngực trái, chèn ép tim, phổi và các mạch máu lớn ở trung thất. Tình trạng này có nguy cơ dẫn đến suy hô hấp, suy tim nếu không được can thiệp kịp thời.

Do khối u có kích thước lớn và chèn ép nhiều cơ quan trọng yếu, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn phương án điều trị tối ưu.

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được áp dụng chương trình chăm sóc phục hồi sớm (ERAS), tập trung cải thiện dinh dưỡng và chức năng hô hấp. Người bệnh cũng được hướng dẫn tập thở, nâng cao thể trạng nhằm giảm thiểu biến chứng và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ đã bóc tách toàn bộ khối u nặng gần 1,5 kg cùng một phần thùy phổi trái bị tổn thương.

Quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân được rút ống dẫn lưu lồng ngực vào ngày thứ 3 và đủ điều kiện xuất viện ở ngày thứ 5. Người bệnh đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt so với trước mổ.

BSCKII Đặng Nguyên Kha lưu ý nhiều trường hợp ung thư phổi hoặc khối u lồng ngực giai đoạn sớm không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Đến khi xuất hiện đau tức ngực, khó thở, khối u thường đã phát triển lớn hoặc chèn ép các cơ quan lân cận, khiến can thiệp phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương ở phổi, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và bảo tồn chức năng hô hấp.