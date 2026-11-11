Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 500 giường phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ dự án

Sáng 11/11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố quy mô 500 giường.

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 4, từ phải sang) làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố cho biết thời gian qua, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, làm việc hằng tuần và phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp theo dõi tiến độ dự án.

Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện vẫn chậm so với kế hoạch ban đầu. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, sớm đưa vật tư vào công trường để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 31/12/2026 cơ bản hoàn thành dự án.

Theo ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đến tháng 10/2026, khối lượng xây dựng cơ bản của dự án hoàn thành khoảng 90%. Công trình đang được duy trì thi công liên tục, hướng đến mục tiêu đưa vào vận hành chính thức trong tháng 1/2027.

Hiện công tác thi công đang được triển khai khẩn trương.

Hiện một số hạng mục xây dựng đã có khối lượng thực hiện cao như hàng rào đạt khoảng 99%, bả mastic, sơn lót bên ngoài đạt 87%, ốp lát gạch các khối nhà A, B, C, D đạt khoảng 77%. Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn cần tập trung đẩy nhanh, trong đó hệ thống cơ điện đạt khoảng 55%, phòng cháy chữa cháy 25%, điều hòa không khí 26% và hạ tầng kỹ thuật khoảng 26%.

Công tác đặt hàng trang thiết bị y tế chuyên dùng đạt tỷ lệ khoảng 97,9%. Dù vậy, tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng và bàn giao mặt bằng giữa các thành viên liên danh nhà thầu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sở Y tế đã yêu cầu liên danh nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức tăng ca, đẩy nhanh thi công các hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, ưu tiên những khu vực cần bàn giao để lắp đặt thiết bị y tế. Các nhà thầu cũng phải lập lại tiến độ chi tiết, kế hoạch nhập vật tư, thiết bị, đặc biệt là hàng nhập khẩu có thời gian giao hàng kéo dài.

Nhà thầu thi công cổng bảo vệ của bệnh viện.

Tháo gỡ vướng mắc mua sắm máy xạ trị thứ hai

Song song với tiến độ xây dựng, việc hoàn thiện trang thiết bị phục vụ điều trị ung thư cũng được thành phố quan tâm.

Hiện hệ thống máy gia tốc tuyến tính (LINACS) tại cơ sở 1 trên đường Châu Văn Liêm đang hoạt động, phục vụ khoảng 140-150 lượt bệnh nhân mỗi ngày đêm.

Trong khi đó, việc mua sắm hệ thống máy xạ trị thứ hai tại cơ sở 3, xã Phong Điền, còn gặp một số vướng mắc khách quan. Các đơn vị đang tập trung tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai lắp đặt, bổ sung năng lực điều trị cho bệnh viện.

Trong thời gian chờ hệ thống máy thứ hai, bệnh viện tiếp tục duy trì hoạt động xạ trị tại cơ sở 1, bảo đảm phục vụ người bệnh.

Bệnh viện cũng được hỗ trợ một số trang thiết bị và phần mềm chuyên môn, gồm bộ đầu dò 0,01cm3, gói dữ liệu ABAS, phần mềm AI Contouring và gia hạn 12 tháng bảo hành máy chính, tổng trị giá khoảng 10,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bộ kính chì, cửa chì cùng việc gia hạn thêm 3 tháng bảo hành có tổng giá trị hỗ trợ 860 triệu đồng.

Mỗi ngày gần 500 công nhân có mặt tại dự án để đẩy nhanh tiến độ.

Về thuốc và hóa chất điều trị, theo Sở Y tế, UBND thành phố và Sở đã chỉ đạo bệnh viện khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong quy trình mua sắm công. Đến nay, nguồn cung thuốc điều trị và hóa chất chuyên sâu đã ổn định, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và điều trị tự nguyện.

Bệnh viện tiếp tục triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua bổ sung hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế, nhằm duy trì hoạt động liên tục, tránh gián đoạn các chu kỳ hóa trị, xét nghiệm sinh học phân tử và chẩn đoán cận lâm sàng phục vụ điều trị ung thư.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện công trình 500 giường, tháo gỡ vướng mắc trong mua sắm thiết bị xạ trị và bảo đảm nguồn thuốc, hóa chất được triển khai song song, hướng đến mục tiêu sớm đưa bệnh viện vào vận hành, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ung thư cho người dân khu vực.

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 29/12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 2.071,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau điều chỉnh, dự án không còn sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary. Toàn bộ nguồn vốn được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, trong đó ngân sách Trung ương 1.334 tỷ đồng, ngân sách địa phương 737,947 tỷ đồng. Trước đó, dự án được phê duyệt sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hungary 272,049 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh là giai đoạn 2015 - 2026.