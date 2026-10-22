Bệnh viện TWQĐ 108 trao đổi kinh nghiệm hiến, ghép tạng với chuyên gia Tây Ban Nha

Tham dự buổi làm việc có Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108; chỉ huy và đại diện các đơn vị chuyên môn của Bệnh viện. Về phía Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có Phó Giám đốc TS. Nguyễn Hoàng Phúc, TS. Phạm Gia Anh cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

Đoàn chuyên gia Tây Ban Nha gồm PGS.TS Chloë Ballesté Delpierre, Đại học Barcelona, Giám đốc hợp tác và phát triển quốc tế, Viện DTI; TS.BS Mario Chico Fernández, Trưởng phân khoa Hồi sức Chấn thương và Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị 12/10, Madrid; TS.BS Eva Mercedes Flores Cabeza, Chủ tịch Ủy ban Hiến - Ghép tạng, bác sĩ điều phối ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị La Paz, Madrid.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc chào mừng đoàn chuyên gia Tây Ban Nha và các đại biểu tham dự. Đồng chí nhấn mạnh, Bệnh viện TWQĐ 108 là bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, đồng thời là trung tâm y tế chiến lược của Quân đội và cả nước. Từ khi khởi động chương trình ghép tạng năm 2016 đến tháng 10/2026, Bệnh viện đã thực hiện thành công gần 1.200 ca ghép tạng.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hoàng Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu. Ảnh: BVCC

Theo Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, để ngành ghép tạng phát triển bền vững, việc nâng cao năng lực nhận diện nguồn hiến tiềm năng, đặc biệt là người hiến chết não, có ý nghĩa quan trọng.

Từ năm 2024, Bệnh viện TWQĐ 108 đã chủ động nghiên cứu, áp dụng một số thành tố của mô hình Tây Ban Nha, kỳ vọng tiếp tục tìm kiếm những giải pháp phù hợp thông qua chương trình hợp tác lần này.

Báo cáo tại hội thảo, BS Lê Ánh Vân, Trung tâm Ghép mô và bộ phận cơ thể người, Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết trong giai đoạn 2016-2026, Bệnh viện đã thực hiện 1.196 ca ghép tạng, gồm 811 ca ghép thận, 365 ca ghép gan, 15 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi và 1 ca ghép tụy, cùng nhiều kỹ thuật ghép phức tạp hàng đầu khu vực.

Công tác tư vấn, vận động hiến tạng cũng đạt những kết quả tích cực khi tỷ lệ vận động hiến tạng thành công tăng từ 2,9% năm 2018 lên 13,5% trong nửa đầu năm 2026.

Dù vậy, hoạt động hiến tạng vẫn gặp khó khăn do nguồn hiến từ người chết não còn hạn chế, tâm lý xã hội và những yêu cầu trong phối hợp giữa các đơn vị. Thời gian tới, Bệnh viện định hướng tăng cường phát hiện sớm nguồn hiến, tư vấn gia đình, ứng dụng công nghệ số và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia Tây Ban Nha trình bày 3 báo cáo chuyên môn về mô hình tổ chức, tài chính của đơn vị hiến tạng nội viện; vai trò của bác sĩ hồi sức tích cực và những yếu tố then chốt để xây dựng mô hình hiến tạng hiệu quả.

Về mô hình tổ chức và tài chính, TS.BS Mario Chico Fernández chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống hiến tạng Tây Ban Nha dựa trên nguồn tài chính công và cơ chế điều phối tập trung.

Trong đó, bác sĩ điều phối ghép tạng nội viện (TPM/DTC) giữ vai trò chủ động tìm kiếm người hiến tiềm năng. Chuyên gia cũng đề cập việc đa dạng hóa các hình thức hiến tạng sau chết toàn não (DBD) và sau ngừng tuần hoàn (DCD).

Đề cập vai trò của bác sĩ hồi sức tích cực, TS.BS Eva Mercedes Flores Cabeza nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết toàn não độc lập, duy trì chất lượng tạng ghép và đồng hành cùng gia đình người bệnh. Theo chuyên gia, sự thấu cảm trong quá trình tư vấn giúp gia đình hiểu rõ hơn ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng.

Trong khi đó, PGS.TS Chloë Ballesté Delpierre tổng quan khung phát triển của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đồng thời nhấn mạnh các yếu tố quyết định hiệu quả của hệ thống hiến tạng, gồm đào tạo liên tục, chuyên nghiệp hóa đội ngũ, tích hợp hoạt động hiến tạng vào hệ thống y tế và bảo đảm công bằng, minh bạch trong phân bổ tạng.

Tổng kết buổi làm việc, TS.BS Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Ghép mô và bộ phận cơ thể người, Bệnh viện TWQĐ 108, cảm ơn những chia sẻ của đoàn chuyên gia Tây Ban Nha và sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: BVCC

Từ kinh nghiệm của Tây Ban Nha, Bệnh viện TWQĐ 108 xác định 4 nội dung trọng tâm cần triển khai gồm thúc đẩy cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động hiến tạng; xây dựng đội ngũ điều phối hiến tạng chuyên trách; tăng cường phối hợp giữa các khoa lâm sàng và bệnh viện đối tác để phát hiện nguồn hiến; chú trọng đào tạo chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thông qua buổi làm việc, hai bên mong muốn tiếp tục duy trì kết nối, tổ chức các chương trình đào tạo và hoạt động tri ân người hiến tạng cùng gia đình, ghi nhận nghĩa cử cao đẹp đã trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép. Bệnh viện TWQĐ 108 sẽ cử cán bộ sang Tây Ban Nha khảo sát thực tế, đồng thời phối hợp phát triển mạng lưới bệnh viện hiến tạng tại Việt Nam.