Bệnh viện TWQĐ 108 cấy ghép thành công thiết bị CorHeart 6 cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BVCC

Ngày 6/9/2026, ông Đ.C, 63 tuổi, ở Hà Nội, được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 trong tình trạng suy tim nặng. Người bệnh khó thở tăng dần, điều trị bằng thuốc không đáp ứng và phải ngồi cả ngày lẫn đêm để thở.

Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh mắc bệnh động mạch vành nhiều nhánh, hở van hai lá nặng và có nhiều vùng sẹo cơ tim sau nhồi máu cơ tim diện rộng. Các phương án can thiệp nhằm điều trị nguyên nhân không còn phù hợp.

Các bác sỹ xác định bệnh nhân phải ghép tim và chờ nguồn tim hiến từ bệnh viện. Nhưng với một người bệnh suy tim giai đoạn cuối, chờ ghép tim đồng nghĩa với việc phải tiếp tục duy trì sự sống trong thời gian chưa thể xác định.

Sau khi đánh giá lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, thăm dò cần thiết, hội đồng chuyên môn Bệnh viện TWQĐ 108 quyết định cấy ghép CorHeart 6 để hỗ trợ chức năng tim.

Ngày 10/9, ông Đ.C. được phẫu thuật cấy ghép CorHeart 6. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tiến triển thuận lợi. Một tuần sau, ông đã có thể đi lại và tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng và chăm sóc thiết bị trước khi xuất viện.

Các bác sỹ thăm khám và động viên bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Một trong những điểm đáng chú ý của CorHeart 6 là kích thước nhỏ gọn. Theo BSCKI Trần Quang Thái, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thiết bị có trọng lượng khoảng 90 g, đường kính khoảng 34 mm và độ dày 26 mm.

Kích thước này là một trong những yếu tố có thể được cân nhắc khi lựa chọn thiết bị cho người bệnh có thể trạng hoặc khoang ngực nhỏ. Riêng với bệnh nhân nhi, việc ứng dụng vẫn cần được đánh giá dựa trên chỉ định và tình trạng cụ thể của từng trường hợp.

Theo BS. Phạm Văn Chính, Khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bên cạnh phẫu thuật, giai đoạn hồi sức và phục hồi sau cấy ghép có vai trò quan trọng. Do thiết bị được cấy trực tiếp vào cơ thể và có thể được sử dụng trong thời gian dài, thậm chí hơn 10 năm, người bệnh cần được hướng dẫn cách theo dõi, sử dụng thiết bị, vận động và sinh hoạt phù hợp, đồng thời phối hợp với nhân viên y tế trong quá trình theo dõi lâu dài.

Việc triển khai CorHeart 6 được thực hiện trên nền tảng kinh nghiệm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong lĩnh vực hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Năm 2025, bệnh viện đã cấy ghép thành công HeartMate 3, một thiết bị hỗ trợ thất trái khác.

Từ kinh nghiệm này, việc tiếp tục triển khai CorHeart 6 giúp bổ sung thêm một lựa chọn hỗ trợ tuần hoàn cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối, đặc biệt trong thời gian chờ ghép tim.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết việc làm chủ thêm một kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn mới giúp bệnh viện hoàn thiện quy trình điều trị toàn diện cho người bệnh suy tim. Bệnh viện dự kiến đưa kỹ thuật này vào thực hiện thường quy, giúp người bệnh suy tim giai đoạn cuối duy trì sự sống ổn định và nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian chờ ghép tim.

Về kỹ thuật, CorHeart 6 là thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD), được cấy vào cơ thể để hỗ trợ chức năng bơm máu của tim ở những bệnh nhân suy tim nặng. Thiết bị hỗ trợ đưa máu từ tâm thất trái vào động mạch chủ, qua đó duy trì dòng máu đến các cơ quan trong cơ thể.