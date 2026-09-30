Bệnh viện tư muốn phát triển, chất lượng chuyên môn là yếu tố sống còn

Bệnh viện tư cần đầu tư chiều sâu để trở thành trung tâm xuất sắc

Ngày 30/9, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, TPHCM trở thành đô thị có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngành y tế không chỉ tăng năng lực cung ứng dịch vụ mà còn phải đưa các dịch vụ phù hợp đến gần nơi người dân sinh sống.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện TPHCM có 181 bệnh viện đang hoạt động. Trong đó, khu vực tư nhân có 97 bệnh viện, khối công lập có 84 bệnh viện. Dù số bệnh viện tư nhân chiếm khoảng 53% tổng số bệnh viện trên địa bàn thành phố, nhưng chỉ có 7.698 giường bệnh, chỉ chiếm hơn 15% tổng số giường bệnh của thành phố.

TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng, thiết bị hiện đại chưa phải yếu tố quyết định. Muốn xây dựng được niềm tin của người bệnh, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là năng lực chuyên môn. Ảnh: P.Thương.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng cho rằng, những con số này cho thấy dư địa để y tế tư nhân tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực phục vụ người dân còn rất lớn.

Nhiều năm qua, y tế tư nhân đã góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện công, đồng thời thúc đẩy đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ. TPHCM định hướng để y tế công lập và tư nhân cùng phát triển trong một hệ sinh thái thống nhất, lấy người dân và người bệnh làm trung tâm.

Trong giai đoạn phát triển mới, ngành y tế TPHCM đang tái cấu trúc hệ thống theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Định hướng này áp dụng cho toàn hệ thống y tế thành phố.

Một trong những yêu cầu là hình thành hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục, từ chăm sóc ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, điều trị cơ bản đến điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng. Các cơ sở y tế phải tăng cường kết nối để người bệnh được tiếp nhận, điều trị, chuyển tuyến và theo dõi phù hợp.

Cùng với đó, năng lực y tế cần được đưa đến gần người dân, giảm tập trung vào khu vực trung tâm; đồng thời phát triển các cơ sở có thế mạnh chuyên sâu, kết nối thành mạng lưới.

"Một trung tâm xuất sắc không nhất thiết phải là bệnh viện công lập. Bệnh viện tư nhân hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu này nếu có chiến lược đầu tư chiều sâu, làm chủ kỹ thuật, quản trị chất lượng chặt chẽ, theo dõi kết quả điều trị, đồng thời tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học", Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, bệnh viện tư phải đầu tư chiều sâu, làm chủ kỹ thuật, quản trị chất lượng chặt chẽ, theo dõi kết quả điều trị, đồng thời tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, giá trị của một bệnh viện cũng không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay mức độ hiện đại của công nghệ. Điều quan trọng hơn là kết quả điều trị và niềm tin của người dân.

Chất lượng là yếu tố "sống còn"

Ở góc độ Bộ Y tế, TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng, cùng với hệ thống công lập, các bệnh viện tư nhân đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần quan trọng của hệ thống khám, chữa bệnh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh luôn ủng hộ sự phát triển của các bệnh viện, bảo đảm công bằng, không phân biệt cơ sở công lập hay tư nhân.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng, Một trung tâm xuất sắc không nhất thiết phải là bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu này. Ảnh: P.Thương.

Theo ông Lương, thời gian gần đây, có người bệnh phải chờ đợi, thậm chí di chuyển ra Hà Nội để chụp PET/CT phục vụ chẩn đoán ung thư. Thực tế đó cho thấy, nhu cầu đầu tư thêm các kỹ thuật và thiết bị y tế chuyên sâu khu vực phía Nam còn lớn.

Do đó, việc các bệnh viện tư nhân đầu tư những thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu có thể giúp tăng thêm lựa chọn cho người bệnh, đồng thời bổ sung năng lực cho hệ thống y tế khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng, thiết bị hiện đại chưa phải yếu tố quyết định. Muốn xây dựng được niềm tin của người bệnh, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là năng lực chuyên môn. Đặc biệt, đối với bệnh viện tư nhân, chất lượng là yếu tố mang tính sống còn. Theo đó, cùng với đầu tư thiết bị, các bệnh viện phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, phát triển năng lực điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh.

Theo TS.BS Dương Huy Lương, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại TPHCM ngày càng lớn, bài toán không còn đơn thuần là tăng số lượng bệnh viện. Khu vực tư nhân được kỳ vọng đầu tư sâu hơn vào giường bệnh, nhân lực, kỹ thuật và các chuyên khoa thế mạnh, qua đó cùng hệ thống công lập hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe đa trung tâm và giảm áp lực tập trung vào các bệnh viện tuyến cuối.