Bệnh viện Từ Dũ được cấp phép kỹ thuật 'Thông tim can thiệp bào thai'

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đã quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ thực hiện những kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Quyết định số 364/QĐ-KCB do Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức ký ban hành ngày 12/10/2026, Bệnh viện Từ Dũ được phép áp dụng chính thức kỹ thuật và phương pháp "Thông tim can thiệp bào thai". Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành.

Để triển khai kỹ thuật mới, cơ quan quản lý yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ phải chịu trách nhiệm bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cùng các điều kiện liên quan khác, đồng thời toàn bộ quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các quy định hiện hành.

Việc phê duyệt được thông qua sau một quá trình thẩm định kỹ lưỡng.

Từ ngày 17/11/2025, Bệnh viện Từ Dũ đã gửi hồ sơ đề nghị áp dụng chính thức kỹ thuật này.

Sau khi trải qua cuộc họp của Hội đồng thẩm định vào ngày 12/2/2026 và nộp các báo cáo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vào tháng 6 và tháng 9 năm 2026, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã đi đến quyết định cấp phép chính thức.