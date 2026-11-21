Việc chăm lo đời sống Nhân dân không chỉ thể hiện ở các chính sách an sinh mà còn được cụ thể hóa bằng chất lượng những dịch vụ thiết yếu gắn trực tiếp với mỗi gia đình. Trong đó, chăm sóc sức khỏe và giáo dục có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, lấy người bệnh làm trung tâm

Theo Đề án được phê duyệt, mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” được triển khai thí điểm tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu đặt ra không chỉ là phát triển năng lực chuyên môn mà còn đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm công bằng và tăng cường trách nhiệm xã hội của bệnh viện.

Đề án xác định lấy người bệnh, người dân và nhân viên y tế làm trung tâm; lấy chất lượng, hiệu quả, công bằng, minh bạch và trách nhiệm xã hội làm cốt lõi. Trong đó, khả năng tiếp cận dịch vụ, trải nghiệm và niềm tin của người bệnh là những nội dung được chú trọng. Bệnh viện cũng đặt mục tiêu chủ động hỗ trợ người yếu thế, chăm lo sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của nhân viên y tế, đồng thời mở rộng trách nhiệm chăm sóc ra cộng đồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bảo đảm công bằng trong tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ khám, chữa bệnh. Đề án đặt ra yêu cầu có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với người dân thuộc gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế trên địa bàn thành phố. Qua đó, khó khăn về kinh tế không trở thành nguyên nhân khiến người bệnh trì hoãn hoặc từ bỏ điều trị cần thiết.

Cùng với trách nhiệm phục vụ người bệnh, mô hình hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn và hiện đại hóa hoạt động bệnh viện. Đến năm 2030, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn, quy mô 1.500 giường; hoàn thiện 10 trung tâm chuyên sâu, có năng lực chuyên môn, nhân lực và quản trị tiệm cận tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt.

Dù hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau, mô hình bệnh viện và trường học xã hội chủ nghĩa có điểm chung là đặt con người ở vị trí trung tâm trong tổ chức và vận hành.

Đề án cũng đặt ra các chỉ tiêu về chất lượng và trải nghiệm người bệnh, trong đó điểm chất lượng bệnh viện đạt từ 4,80/5 trở lên; tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt từ 98% trở lên; ít nhất 95% người bệnh đánh giá hành trình khám, chữa bệnh thuận tiện. Các quy trình, dịch vụ được định hướng thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần giảm thủ tục và nâng cao khả năng tiếp cận.

Những mục tiêu này cho thấy mô hình bệnh viện không chỉ tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất hay phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Yêu cầu đặt ra còn là đổi mới cách thức phục vụ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, đồng thời quan tâm đến đội ngũ nhân viên y tế. Đến năm 2030, mô hình, bộ tiêu chí, chỉ số và cơ chế vận hành sẽ được hoàn thiện, đánh giá, kiểm chứng hiệu quả và khả năng nhân rộng.

Xây dựng môi trường giáo dục công bằng, phát triển toàn diện người học

Cùng với lĩnh vực y tế, Đề án thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” xác định giáo dục là nền tảng quan trọng trong phát triển con người. Mô hình hướng tới xây dựng nhà trường lấy người học làm trung tâm, lấy sự phát triển toàn diện làm mục tiêu, bảo đảm học sinh được tôn trọng và có cơ hội phát triển phù hợp với năng lực, nhu cầu, hoàn cảnh.

Theo Đề án, mô hình được thí điểm tại 3 trường: Trường Tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu; Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long; Trường Tiểu học và THCS Vân Đồn 1.

Nội dung giáo dục được tổ chức theo 5 trụ cột gồm: giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giáo dục đạo đức, giáo dục phát triển trí tuệ và năng lực học tập, giáo dục thể chất và giáo dục thẩm mỹ. Các trụ cột được triển khai thống nhất trong kế hoạch giáo dục của nhà trường trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không tách thành những chương trình hoặc môn học riêng.

Mô hình đồng thời xác định 5 giá trị cốt lõi: Yêu nước - Nhân văn - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm. Những giá trị này được cụ thể hóa trong hoạt động quản trị, giảng dạy, rèn luyện và môi trường học đường, gắn với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng mỏ.

Điểm nhấn của Đề án là yêu cầu bảo đảm công bằng trong cơ hội học tập và phát triển. Các cơ chế, nguồn lực và điều kiện giáo dục phải phục vụ người học, không tạo rào cản do hoàn cảnh kinh tế hoặc khả năng chi trả của gia đình. Nhà trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chính sách đối với học sinh, đồng thời có giải pháp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật và những nhóm cần hỗ trợ để bảo đảm cơ hội tham gia, thụ hưởng công bằng.

Đề án cũng hướng tới xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh, nhân văn; tăng cường liên kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Việc huy động các nguồn lực hợp pháp được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định. Nhà nước giữ vai trò bảo đảm các điều kiện giáo dục thiết yếu; khả năng đóng góp của gia đình không được trở thành yếu tố quyết định việc học sinh tiếp cận những nội dung cốt lõi của mô hình.

Thông qua 5 trụ cột giáo dục, mô hình hướng tới hình thành ở học sinh không chỉ kiến thức mà còn đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, tư duy đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Chất lượng nhà trường được xem xét không chỉ qua kết quả học tập mà còn qua sự phát triển toàn diện, mức độ hài lòng và môi trường giáo dục thực chất.

Cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống

Dù hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau, mô hình bệnh viện và trường học xã hội chủ nghĩa có điểm chung là đặt con người ở vị trí trung tâm trong tổ chức và vận hành. Nếu mô hình bệnh viện hướng tới bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ công bằng, nhân văn thì mô hình trường học tập trung tạo điều kiện để học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Cả hai đề án đều đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và kiểm chứng kết quả thực hiện. Đây là cơ sở để việc triển khai thí điểm không dừng ở mục tiêu, định hướng mà được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ tiêu và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc phê duyệt hai đề án cho giai đoạn tới thể hiện cách tiếp cận chăm lo đời sống Nhân dân từ những nhu cầu thiết yếu, gần gũi với mỗi người dân và gia đình. Hiệu quả của các mô hình sẽ được xem xét thông qua chất lượng chăm sóc sức khỏe, chất lượng giáo dục, khả năng tiếp cận dịch vụ và những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng.

Từ bệnh viện đến trường học, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm công bằng và tạo điều kiện để mỗi người dân được chăm sóc, học tập, phát triển tốt hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.

Ngày 15/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 604-QĐ/TU phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời ban hành Quyết định số 605-QĐ/TU phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Hai Đề án được xây dựng trong những lĩnh vực khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu phát triển vì con người. Thông qua đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và nâng cao chất lượng hoạt động, thành phố đặt ra yêu cầu để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục công bằng, chất lượng và phù hợp hơn.