Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt

Vận chuyển thận bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế.

Hai ca ghép thận được BVTW Huế thực hiện thành công vào ngày 4 và 15/10/2026, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ bảo quản tạng hiện đại trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và ghép thận từ những địa phương xa.

Ở ca ghép thận thứ 4, người nhận là bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại TP. Hà Nội. Sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu của bệnh nhi đạt khoảng 3.000ml trong 24 giờ đầu và duy trì ổn định ở mức 2.000-2.500ml mỗi ngày sau đó. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị trong giai đoạn hậu phẫu.

Tiếp nối thành công này, ca ghép thận thứ 5 ghi dấu một hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt với nhiều thách thức về khoảng cách địa lý và thời gian. Nguồn thận hiến đến từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng quý giá, ê-kíp BVTW Huế đã di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người hiến, quả thận lập tức được đưa vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế.

Đội ngũ y bác sĩ BVTW Huế thực hiện ca ghép tạng.

Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường di chuyển hơn 1.800km. Trong điều kiện vận chuyển liên tỉnh, kết hợp nhiều phương tiện, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ, đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong công tác bảo quản và vận chuyển tạng tại Việt Nam.

Dù trải qua hành trình dài, sau khi được tái tưới máu trong ca phẫu thuật, thận ghép hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận đang phục hồi tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Theo thông tin cập nhật đến ngày 26/10, cả hai bệnh nhân đều có tiến triển tích cực và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Thành công của hai ca ghép thận cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ LifePort trong bảo quản tạng, đặc biệt khi nguồn tạng được điều phối từ các địa phương cách xa trung tâm ghép. Công nghệ này hỗ trợ duy trì điều kiện bảo quản thận trong quá trình vận chuyển, góp phần tạo thuận lợi cho ê-kíp ghép tạng triển khai phẫu thuật và nâng cao cơ hội phục hồi chức năng của tạng sau ghép.