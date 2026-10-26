Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục bảo quản thận ghép 18 giờ bằng công nghệ LifePort

Ngày 26/10, BVTW Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công hai ca ghép thận ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort vào ngày 4 và 15/10/2026. Cả hai người nhận thận hiện đều có tình trạng sức khỏe ổn định, chức năng thận phục hồi tốt và tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật.

Ở ca ghép thứ 4, người nhận là một bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Ngay sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu trong 24 giờ đầu đạt khoảng 3.000 ml, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000 - 2.500 ml mỗi ngày. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Đáng chú ý, ca ghép thận thứ 5 ghi dấu ấn về khả năng bảo quản và vận chuyển tạng trong điều kiện khoảng cách địa lý xa. Nguồn tạng được hiến từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Thận được vận chuyển bằng đường hàng không theo hành trình Pleiku – Tân Sơn Nhất – Huế để ghép cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng, ê-kíp BVTW Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai. Sau khi được lấy, quả thận lập tức đưa vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không theo hành trình Pleiku – Tân Sơn Nhất – Huế.

Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường di chuyển hơn 1.800 km. Trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ, được bệnh viện đánh giá là cột mốc kỷ lục tại Việt Nam trong điều kiện vận chuyển tạng xuyên Việt với khoảng cách xa và kết hợp nhiều phương tiện.

Dù trải qua hành trình dài, sau khi được tái tưới máu, thận ghép hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận hiện phục hồi tốt, tình trạng sức khỏe ổn định.

Thành công của hai ca ghép cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ LifePort trong bảo quản thận, đặc biệt khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương cách xa trung tâm ghép. (Ảnh: BVCC)

Theo BVTW Huế, thành công của hai ca ghép cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ LifePort trong bảo quản thận, đặc biệt khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương cách xa trung tâm ghép. Kết quả này còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng lưới điều phối tạng, cơ sở tiếp nhận người hiến, đội ngũ lấy và vận chuyển tạng, đơn vị vận chuyển hàng không cùng ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện.

Bên cạnh năng lực chuyên môn và việc ứng dụng công nghệ hiện đại, thành công của các ca ghép còn bắt nguồn từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Mỗi tạng hiến được bảo quản, vận chuyển và ghép kịp thời là thêm một cơ hội sống cho người bệnh mắc bệnh lý cơ quan giai đoạn cuối.

Thời gian tới, BVTW Huế sẽ tiếp tục nâng cao năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết giữa các bệnh viện và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, đồng thời lan tỏa thông điệp hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng.