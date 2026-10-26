Bệnh viện Trung ương Huế lập dấu mốc mới trong ghép thận xuyên Việt

Ngày 26/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có sử dụng hệ thống bảo quản tạng bằng máy LifePort vào các ngày 4 và 15/10.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thành công từ hai ca ghép cho thấy vai trò của máy LifePort khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương.

Thành công này nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng công nghệ LifePort tại bệnh viện lên 5 trường hợp, đánh dấu bước tiến trong kỹ thuật bảo quản và vận chuyển tạng hiến từ xa.

Đáng chú ý, ca ghép thứ 5 ghi nhận hành trình vận chuyển thận xuyên Việt hơn 1.800 km, với thời gian bảo quản lên tới khoảng 18 giờ, được bệnh viện đánh giá là cột mốc đáng chú ý trong điều kiện vận chuyển đường dài, kết hợp nhiều phương tiện.

Hai ca ghép thận phục hồi tốt

Ở ca ghép thứ 4, người nhận là bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Ngay sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bắt đầu bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Trong 24 giờ đầu sau ghép, lượng nước tiểu của bệnh nhi đạt khoảng 3.000 ml, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000–2.500 ml mỗi ngày. Bệnh nhi tiếp tục được đội ngũ y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Tiếp nối kết quả này, ca ghép thứ 5 ghi dấu ấn với hành trình tiếp nhận và vận chuyển tạng từ Gia Lai về Huế. Nguồn thận được hiến từ người cho chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Di chuyển tạng hiến về Huế để ghép cho bệnh nhân.

Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm trong khoảng 9 giờ từ Huế vào Gia Lai. Ngay sau khi được lấy ra, quả thận được đưa vào hệ thống LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế nhằm tối ưu thời gian.

Toàn bộ hành trình của đoàn kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường di chuyển hơn 1.800 km. Trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên tới khoảng 18 giờ.

Dù trải qua hành trình dài, sau khi được tái tưới máu, quả thận ghép vẫn hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận hiện phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.

Tính đến ngày 26/10, cả hai bệnh nhân đều có tình trạng sức khỏe ổn định, tiến triển phục hồi tích cực và tiếp tục được theo dõi sau ghép.

LifePort mở rộng cơ hội tiếp nhận tạng hiến từ xa

PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu A, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, LifePort là hệ thống bảo quản thận bằng phương pháp tưới dung dịch bảo quản liên tục ở nhiệt độ thấp, còn gọi là tưới máy hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion - HMP).

Khác với phương pháp bảo quản truyền thống là rửa thận bằng dung dịch chuyên dụng rồi ngâm lạnh, LifePort sử dụng hệ thống bơm đưa dung dịch bảo quản lạnh liên tục qua hệ thống mạch máu của quả thận. Phương pháp này giúp duy trì quá trình tưới máu trong điều kiện hạ nhiệt, hạn chế tổn thương tế bào trong thời gian chờ ghép.

Các bác sĩ sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, thành công của hai ca ghép tiếp tục khẳng định vai trò của công nghệ LifePort trong tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển tạng từ những địa phương cách xa trung tâm ghép.

Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng lưới điều phối tạng, cơ sở tiếp nhận người hiến, các ê-kíp lấy và vận chuyển tạng, đơn vị hàng không cùng đội ngũ phẫu thuật của bệnh viện.

Đằng sau những thành tựu chuyên môn và ứng dụng công nghệ hiện đại là nghĩa cử nhân văn của người hiến tạng và gia đình. Việc trao tặng mô, tạng không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mắc các bệnh lý cơ quan giai đoạn cuối mà còn lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết giữa các bệnh viện và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng.