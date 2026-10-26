Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ thực hiện thành công hai ca ghép thận tại Cần Thơ

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công hai ca ghép thận trong cùng một ngày từ người hiến sống.

Hai người được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, trú phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã điều trị thẩm phân phúc mạc trong 4 năm, được cha ruột hiến thận. Bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, trú xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có 8 năm chạy thận nhân tạo, nhận thận hiến từ chồng.

Trước phẫu thuật, hai bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp để đánh giá toàn diện từng cặp người hiến, người nhận; thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện Cần Thơ thực hiện 2 ca ghép thận thành công trong 1 ngày.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chuyên môn, đồng thời đào tạo thực hành tại chỗ theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, từng bước nâng cao năng lực cho ê kíp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Cả hai ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt, có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Sau các ca ghép thận, sức khỏe của hai người hiến và hai người nhận thận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận giữa hai bệnh viện được triển khai từ tháng 9/2024, với các nội dung từ tổ chức hệ thống, đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận đến hội chẩn chuyên môn, xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Ngoài hai ca ghép thận mới đây, trước đó, ngày 11/4, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê kíp Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. Kết quả này tạo nền tảng để bệnh viện tiếp tục triển khai kỹ thuật, từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu của người dân trong khu vực.