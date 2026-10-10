Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ thực hiện thành công 2 ca ghép thận tại Cần Thơ

Các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn thực hành cho ê-kip Bệnh viện Đa Khoa TP. Cần Thơ thực hiện 2 ca ghép thận thành công. Ảnh: BVCC

Ngày 10.10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống, góp phần nâng cao năng lực triển khai kỹ thuật ghép thận tại cơ sở y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai ca ghép được thực hiện vào ngày 8.10, với sự tham gia trực tiếp của đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trong hỗ trợ kỹ thuật, giám sát chuyên môn và hướng dẫn thực hành cho ê-kíp y tế Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

Trước phẫu thuật, hai bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Công tác chuyển giao được triển khai theo phương pháp cầm tay chỉ việc, kết hợp đào tạo thực hành tại chỗ nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tiếp nhận.

Đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế làm việc tại Bệnh viện Đa Khoa TP. Cần Thơ về hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ghép thận. Ảnh: BVCC

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Trong đó, bệnh nhân P.V.T. (nam, 31 tuổi, trú tại phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đã điều trị bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc suốt 4 năm và được cha ruột hiến thận; bệnh nhân L.T.T.B. (nữ 54 tuổi, trú tại xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) có 8 năm chạy thận nhân tạo trước khi được chồng hiến thận.

Cả hai ca phẫu thuật ghép thận đều diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Đến trưa 10.10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận thận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

Việc chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ không chỉ hỗ trợ thực hiện các ca phẫu thuật chuyên sâu mà còn góp phần đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ sở y tế tiếp nhận.

Qua đó, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao tại địa phương, góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến và chi phí điều trị cho người bệnh.