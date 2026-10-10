Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ kỹ thuật ghép thận thành công 2 ca tại Cần Thơ

Từ ngày 8 đến 10-10, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phối hợp với ê-kíp chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống. Sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật.

Huế chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho bệnh viện ở Cần Thơ.

Đây là kết quả tiếp theo trong chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận giữa hai bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện định hướng phát triển và chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu của GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, từ tháng 9-2024, bệnh viện đã triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Quá trình chuyển giao được thực hiện bài bản, từ đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận, hội chẩn chuyên môn đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Dưới sự chỉ đạo của BSCKII. Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đội ngũ y tế tại đây đã từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn, kiện toàn các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và chăm sóc sau ghép. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế cũng được chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn cho người hiến và người nhận.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ sau khi được chuyển giao kỹ thuật.

Ngày 11-4-2026, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp BVTW Huế, ca ghép thận đầu tiên đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, tạo nền tảng để đơn vị tiếp tục triển khai kỹ thuật này.

Trước hai ca ghép ngày 8-10, hai bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh. Đoàn chuyên gia BVTW Huế trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát chuyên môn và đào tạo thực hành tại chỗ theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, giúp ê-kíp tiếp nhận từng bước nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật.

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, trú phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã điều trị thẩm phân phúc mạc trong 4 năm và được cha ruột hiến thận. Trong khi đó, bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, trú xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có 8 năm chạy thận nhân tạo trước khi được chồng hiến thận.

Cả hai ca phẫu thuật đều diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Đến trưa 10/10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Thành công của hai ca ghép thận tiếp tục khẳng định hiệu quả chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa BVTW Huế và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Không chỉ mang lại kết quả tích cực trong điều trị, chương trình còn góp phần đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước giúp cơ sở tiếp nhận làm chủ kỹ thuật ghép thận.

Qua đó, BVTW Huế tiếp tục phát huy vai trò chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu, hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao chất lượng điều trị tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến và gánh nặng chi phí cho người bệnh.