Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ ghép thận thành công tại Cần Thơ

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận giữa hai bệnh viện được triển khai từ tháng 9/2024, theo định hướng phát triển y học chuyên sâu của GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế đến hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Quá trình chuyển giao được thực hiện bài bản, từ đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận thận đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc sau ghép.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đồng thời kiện toàn các ê-kíp chuyên môn, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị thuốc, vật tư y tế phục vụ phẫu thuật.

Ngày 11/4/2026, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. Đây là cơ sở để bệnh viện tiếp tục triển khai các trường hợp ghép thận tiếp theo.

Trước hai ca ghép mới, các chuyên gia của hai đơn vị đã tổ chức hội chẩn trực tiếp và trực tuyến, đánh giá từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, giám sát chuyên môn và đào tạo thực hành tại chỗ theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”.

Với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân suy thận.

Hai bệnh nhân được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối, phải điều trị thay thế thận trong nhiều năm. Trong đó, bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, trú phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã thẩm phân phúc mạc suốt 4 năm trước khi được cha ruột hiến thận.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, trú xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), có 8 năm chạy thận nhân tạo trước khi được chồng hiến thận.

Cả hai ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Đến trưa 10/10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận thận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật.

Việc thực hiện thành công hai ca ghép thận trong cùng một ngày đánh dấu bước tiến trong chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa hai bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại Cần Thơ.

Qua đó, người bệnh mắc bệnh thận giai đoạn cuối tại TP Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép thận ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến và chi phí điều trị.