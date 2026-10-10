Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ ghép thận cho hai bệnh nhân tại Cần Thơ

Ngày 10/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ ngày 8-10/10, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn từ đơn vị.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép thận. Ảnh BV.

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Quá trình chuyển giao được thực hiện từ tổ chức hệ thống, đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận, hội chẩn chuyên môn đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, kiện toàn các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và chăm sóc sau ghép.

Đơn vị cũng chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người hiến và người nhận.

Trước đó, ngày 11/4, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, tạo nền tảng chuyên môn để đơn vị tiếp tục triển khai các trường hợp tiếp theo.

Để chuẩn bị cho hai ca ghép ngày 8/10, hai bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát chuyên môn và đào tạo thực hành tại chỗ theo phương pháp cầm tay chỉ việc.

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Trong đó, bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, quê phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã điều trị thẩm phân phúc mạc trong 4 năm, được cha ruột hiến thận.

Bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, quê xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có 8 năm chạy thận nhân tạo, được chồng hiến thận.

Cả hai ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc.

Sau ghép, thận được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Tính đến trưa 10/10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thành công của hai ca ghép thận tiếp tục khẳng định hiệu quả chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa hai bệnh viện, không chỉ qua kết quả phẫu thuật mà còn ở công tác đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn cho đơn vị tiếp nhận.