Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thực hiện 2 ca ghép thận trong cùng 1 ngày

Trước đó, thực hiện định hướng của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế về phát triển và chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu, từ tháng 9/2024, Bệnh viện đã triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Quá trình chuyển giao được thực hiện bài bản, từ tổ chức hệ thống, đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận, hội chẩn chuyên môn đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận trong 1 ngày. Ảnh: B.T.

Ngày 11/4, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép thận đầu tiên đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, tạo nền tảng chuyên môn quan trọng để đơn vị tiếp tục triển khai các trường hợp ghép tiếp theo.

Để chuẩn bị cho 2 ca ghép thận vào ngày 8/10, hai bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp tham gia hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chuyên môn, kết hợp đào tạo thực hành tại chỗ theo phương pháp cầm tay chỉ việc, từng bước nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật cho ê-kíp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ), đã điều trị thẩm phân phúc mạc trong 4 năm, được cha ruột hiến thận. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ), có 8 năm chạy thận nhân tạo, được nhận thận hiến từ chồng.

Cả 2 ca phẫu thuật đều diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Tính đến trưa ngày 10/10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thành công của hai ca ghép thận tiếp tục khẳng định hiệu quả của chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, không chỉ thể hiện qua kết quả phẫu thuật mà còn qua công tác đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn tại đơn vị tiếp nhận.

“Qua đó, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục phát huy vai trò trong việc chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu, hỗ trợ các cơ sở y tế từng bước làm chủ kỹ thuật, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến, gánh nặng chi phí điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”, GS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ.