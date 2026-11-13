Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị xử lý thông tin sai sự thật về viên chức

Một Phó Giám đốc Trung tâm tại Bệnh viện Trung ương Huế bị mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 13/11, Bệnh viện Trung ương Huế đã ban hành văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế, đề nghị vào cuộc xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một viên chức của đơn vị.

Theo Công văn số 3584/BVH-TCCB do ông Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế ký ngày 13/11, từ khoảng ngày 12/11/2026, trong dư luận xã hội bắt đầu xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Qua rà soát và kiểm tra, Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội (Facebook...) là không đúng sự thật.

Đơn vị nhận định việc phát tán những nội dung này đã gây ảnh hưởng đến cá nhân bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo cũng như uy tín của Bệnh viện.

Công văn của Bệnh viện Trung ương Huế gửi Công an TP Huế.

Căn cứ theo quy định của Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật liên quan về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Huế quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân đã tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán các thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội áp dụng biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Một trong những trang mạng xã hội đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về viên chức Bệnh viện Trung ương Huế.

Hướng dẫn Bệnh viện về các nội dung cần phối hợp và tài liệu cần cung cấp trong quá trình xác minh, xử lý.

Bệnh viện Trung ương Huế cũng nhấn mạnh cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, trong cùng ngày, Sở GD&ĐT TP Huế cũng gửi công văn đến Công an TP Huế yêu cầu xác minh ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân.