Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. (Ảnh: BT)

Dấu mốc mới trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vừa ghi dấu mốc quan trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép thận, với sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ chuyên gia ghép tạng hàng đầu từ Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là thành quả chuyên môn của sự phối hợp giữa hai cơ sở y tế, mở ra hướng phát triển mới trong điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối tại khu vực phía bắc thành phố Huế.

Thành công này mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối ở Huế, Quảng Trị và khu vực lân cận. (Ảnh: BT)

Người được ghép thận là bà H.T.H. (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Trước đó, người bệnh từng trải qua phẫu thuật cắt thận trái vào năm 2010 và lấy sỏi thận phải năm 2019. Người hiến thận là chị N.T.T.T. (32 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Ca ghép được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Ảnh: BT)

Để bảo đảm an toàn cho ca ghép, người hiến và người nhận được đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe, tâm lý và mức độ tương hợp miễn dịch. Hồ sơ chuyên môn được Hội đồng Ghép thận của Bệnh viện xem xét, thông qua theo đúng quy định trước khi tiến hành phẫu thuật.

Ca ghép được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Sau phẫu thuật, thận ghép đã có nước tiểu, ghi nhận những tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực. Cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sát các chỉ số sức khỏe và đánh giá theo quy trình chuyên môn.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: BT)

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai ca ghép đầu tiên, các chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng cơ sở 2 thực hiện các quy trình chuyên môn, từ đánh giá, chuẩn bị trước phẫu thuật đến chăm sóc và theo dõi sau ghép. Đây là hoạt động chuyển giao kỹ thuật có ý nghĩa thiết thực, giúp đội ngũ y tế từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hành và tiến tới làm chủ kỹ thuật ghép thận.

Mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh

Thành công của ca ghép thận đầu tiên càng có ý nghĩa khi nhu cầu điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống y tế, nhất là việc phát triển đồng bộ các phương pháp điều trị chuyên sâu. Từ năm 2017 đến nay, Đơn vị Thận nhân tạo thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã thực hiện hơn 28.500 lượt lọc máu mỗi năm, phục vụ hơn 200 người bệnh chạy thận định kỳ.

Đây là thành quả chuyên môn của sự phối hợp giữa hai cơ sở y tế, mở ra hướng phát triển mới trong điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối. (Ảnh: BT)

Những con số này cho thấy vai trò và nhu cầu thực tế của hoạt động điều trị bệnh thận tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế. Việc bổ sung kỹ thuật ghép thận bên cạnh phương pháp lọc máu không chỉ mở rộng năng lực chuyên môn mà còn góp phần hoàn thiện các phương án điều trị cho người bệnh, từ dự phòng, điều trị bảo tồn, lọc máu đến ghép thận.

Đối với người mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, ghép thận là một trong những phương pháp điều trị thay thế thận có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống nếu được chỉ định phù hợp và theo dõi lâu dài. Vì vậy, việc triển khai thành công kỹ thuật này tại cơ sở 2 mang lại thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh, nhất là những trường hợp có chỉ định ghép thận và đủ điều kiện chuyên môn.

Đây là hoạt động chuyển giao kỹ thuật có ý nghĩa thiết thực, giúp đội ngũ y tế từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hành và tiến tới làm chủ kỹ thuật ghép thận. (Ảnh: BT)

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, thành công này không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật, việc phát triển ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 còn góp phần giảm áp lực di chuyển cho người bệnh ở khu vực phía bắc thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận. Thay vì phải đến những trung tâm y tế ở xa để tiếp cận dịch vụ chuyên sâu, người bệnh có thêm điều kiện khám, điều trị và theo dõi sức khỏe thuận lợi hơn, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị về nhân lực, chuyên môn và sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: BT)

Từng bước hoàn thiện hệ thống điều trị bệnh thận toàn diện

Các bác sĩ cho biết, việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên này là kết quả của quá trình chuẩn bị về nhân lực, chuyên môn và sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Bệnh viện Trung ương Huế. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển đồng bộ năng lực khám, chữa bệnh giữa các cơ sở, từng bước đưa những kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên này là kết quả của quá trình chuẩn bị về nhân lực, chuyên môn và sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: BT)

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 định hướng triển khai kỹ thuật ghép thận thường quy, bao gồm ghép từ người hiến sống và người hiến chết não, trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuyên môn, quy trình pháp lý và an toàn người bệnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực đội ngũ y tế và hoàn thiện quy trình phối hợp chuyên môn sẽ giữ vai trò quan trọng. Cùng với đó, công tác chăm sóc, quản lý và theo dõi người bệnh sau ghép cần được duy trì chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả điều trị lâu dài.

Hành trình ghép thận của Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục được nối dài khi cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. (Ảnh: BT)

Từ nền tảng nhiều năm triển khai lọc máu đến dấu mốc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang từng bước mở rộng năng lực điều trị chuyên sâu, hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc bệnh thận toàn diện. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2001, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép thận đầu tiên, với người mẹ hiến thận cho con trai. Đến nay, cả hai mẹ con vẫn khỏe mạnh và sinh hoạt, làm việc bình thường. Người đặt nền móng cho thành công này là Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Thế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Sau 25 năm, hành trình ghép thận của Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục được nối dài khi cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, tiếp nối chặng đường ghép tạng của bệnh viện.